Hatay’ın tescilli beyaz kabak hasadı başladı: 30 kiloya varan ürünler tarladan depoya

Hatay’ın tescilli beyaz kabak hasadı başladı

Hatay’ın coğrafi işaretli lezzetlerinden olan beyaz kabakların hasadı, Altınözü ilçesinde başladı. Bu yıl tarlada boyları ve ağırlıklarıyla öne çıkan ürünler, römorklarla depolara taşınıp İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlere sevk ediliyor.

üretim, ekim ve hasadın gecikmesi:

Çiftçiler, bu sezonun başındaki yağışların ekimi ve dolayısıyla hasadı geciktirdiğini belirtiyor. Kabak ekimleri genellikle 15 Mart ile 15 Nisan arasında yapılırken, bu yıl iklim koşulları nedeniyle ekimler geç gerçekleşti ve hasatta 15-20 günlük gecikme oluştu. Üreticiler, tarlada kabakların daha fazla beklemesinin tatlılık oranını olumlu etkilediğini vurguluyor.

rekolte, boyut ve fiyatlandırma:

Altınözü Akdarı Mahallesi’nde yürütülen üretimde bazı kabağın 30 kilograma kadar ulaştığı kaydedildi. Üreticilerden Erkan Zan, 10 dönümlük tarladan 40-45 ton rekolte beklediklerini söyledi. Tarlada kilogram fiyatı genel olarak 12 ila 17 TL arasında değişirken, manav tezgahlarında aynı ürünler 20 ila 25 TL civarında alıcı buluyor.

Çiftçi Gökhan Zan, tarladaki ürünleri büyüklüğe göre sınıflandırdıklarını, birinci kalitenin 10-30 kilogram aralığında olduğunu ve bu grubun çoğunlukla Hatay’a teslim edildiğini belirtti. Daha küçük, 5-7 kilogram ağırlığındaki kabaklar ise pazarlarda satılmak üzere İzmir, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor.

dağıtım ve ticaret uygulamaları:

Hasat edilen kabaklar römorklara yüklenerek depolara götürülüyor; burada belirli bir süre bekletildikten sonra illere gönderiliyor. Üreticiler genelde ürünlerini toptan pazarlıyor; zaman zaman küçük kabaklar pazarcılar tarafından tane hesabıyla da alıcıya sunuluyor. Fiyatlar kentlere ve satış kanallarına göre farklılık gösterebiliyor.

Çiftçiler, aile ve sınırlı iş gücüyle hasadı sürdürdüklerini belirtiyor. Erkan Zan, yanlarında çalışan bir arkadaşın da bulunduğunu, ürünlerin taşınması ve depolanmasının bu ekip tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Bu yılki verimin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu ifade eden üreticiler, tescilli Beyaz Menteş kabağının Hatay’a özgü bir lezzet olduğunu ve özellikle tatlı yapımında tercih edildiğini söyledi.

Hem ekim-dikim zamanındaki kaymalar hem de hava koşullarının etkileri takip edilirken, üreticiler yeni sezon için piyasa talebinin ve lojistik düzenlemelerinin önemine dikkat çekiyor. Hasat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu coğrafi işaretli ürünün ülke içindeki dağılımı ve fiyat hareketleri daha net görülecek.

HATAY’IN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETLERİNDEN OLAN VE KİLOLARCA AĞIRLIĞA ULAŞAN BEYAZ KABAKTA HASAT BAŞLADI. ALTINÖZÜ İLÇESİNDE HASAT EDİLEN KABAĞIN KİLOGRAM FİYATI 12 TL İLE 17 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR.