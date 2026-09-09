Havacılıkta ağustos sıçraması: ocak-ağustos döneminde 167 milyon yolcuya hizmet

uçuş, yolcu ve yük verilerinde ağustos performansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi verileri, ağustos ayında havalimanı trafiğinde belirgin bir artışa işaret ediyor. Türkiye geneli havalimanlarında iç ve dış hatlarda gerçekleşen uçuş, yolcu ve yük hareketleri, yılın sekiz aylık döneminde toplam hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor.

ağustos ayı rakamları:

Ağustos ayında iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 97 bin 625, dış hatlarda ise 106 bin 231 oldu. Üst geçişler dahil toplam uçak trafiği 255 bin 970 olarak kaydedildi. 2025 aynı ayla karşılaştırıldığında dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,5 artış görüldü.

Yolcu trafiğinde ağustosta iç hatlarda 11 milyon 144 bin 749, dış hatlarda 17 milyon 643 bin 496 gerçekleşti; direkt transit yolcular dahil toplam yolcu sayısı 28 milyon 794 bin 764 oldu. Yıllık bazda karşılaştırmada iç hat yolcu trafiği yüzde 6,8, dış hat yolcu trafiği yüzde 2,7, toplamda ise yüzde 4,1 artış kaydedildi.

Kargo verileri ağustosta iç hatlarda 111 bin 397 ton, dış hatlarda 456 bin 124 ton olmak üzere toplam 567 bin 521 tona ulaştı.

ocak-ağustos dönemi özet verileri:

Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı 667 bin 653, dış hatlarda 611 bin 588 olarak gerçekleşti ve üst geçişlerle birlikte toplam uçak trafiği 1 milyon 619 bin 476 oldu.

Bu dönemde yolcu trafiği, iç hatlarda 71 milyon 625 bin 767, dış hatlarda 95 milyon 858 bin 691 şeklinde gerçekleşti; direkt transit yolcular dahil toplam yolcu sayısı 167 milyon 552 bin 966 seviyesine ulaştı. 2025 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiğinde yüzde 2,8 artış yaşandı.

Yük trafiğinde Ocak-Ağustos dönemi iç hatlarda 654 bin 295 ton, dış hatlarda 2 milyon 940 bin 674 ton olmak üzere toplam 3 milyon 594 bin 969 tona ulaşıldı.

büyük havalimanları ve turizm merkezleri

istanbul havalimanı performansı:

İstanbul Havalimanı'nda ağustosta uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 285, dış hatlarda 40 bin 183 olmak üzere toplam 52 bin 468 olarak kaydedildi. Yolcu sayısı iç hatlarda 1 milyon 882 bin 925, dış hatlarda 6 milyon 697 bin 516 toplam 8 milyon 580 bin 441 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 82 bin 746, dış hatlarda 282 bin 741 olmak üzere toplam 365 bin 487 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde yolcu sayısı iç hatlarda 11 milyon 934 bin 652, dış hatlarda 44 milyon 714 bin 313 olmak üzere toplam 56 milyon 648 bin 965 olarak bildirildi.

sabiha gökçen, atatürk ve turizm merkezleri:

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ağustosta iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 12 bin 413, dış hatlarda 15 bin 530 olup toplam 27 bin 943 olarak gerçekleşti. Yolcu açısından ağustosta iç hatlar 2 milyon 329 bin 411, dış hatlar 2 milyon 812 bin 633 olmak üzere toplam 5 milyon 142 bin 44 yolcuya hizmet verildi.

Sabiha Gökçen'in Ocak-Ağustos dönemi uçak trafiği iç hatlarda 84 bin 77, dış hatlarda 104 bin 756 toplam 188 bin 833 olurken yolcu sayısı iç hatlarda 15 milyon 261 bin 922, dış hatlarda 17 milyon 894 bin 688 toplam 33 milyon 156 bin 610 olarak açıklandı.

Atatürk Havalimanı uçak trafiği ağustosta 2 bin 594, Ocak-Ağustos döneminde ise 17 bin 903 olarak bildirildi.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında Ocak-Ağustos döneminde iç hatlarda 14 milyon 146 bin 256, dış hatlarda 27 milyon 465 bin 682 olmak üzere toplam 41 milyon 611 bin 938 yolcu ağırlandı. Bu merkezlerde uçak trafiği iç hatlarda 106 bin 18, dış hatlarda 171 bin 417 toplam 277 bin 435 seviyesinde gerçekleşti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 8 milyon 925 bin 405, Antalya Havalimanı'nda 25 milyon 103 bin 581, Muğla Dalaman Havalimanı'nda 3 milyon 726 bin 496, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda 3 milyon 240 bin 486, Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda ise 615 bin 970 yolcu trafiği gerçekleşti.

kapasite vurgusu ve tarihsel karşılaştırma:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın yıllık kapasitesinin 90 milyon, Antalya Havalimanı'nın yıllık kapasitesinin 82 milyon yolcu olduğunu belirterek yalnızca bu iki havalimanının Ocak-Ağustos döneminde 81,7 milyon yolcu ağırladığını ifade etti. Bakan, bu rakamın 2002 yılında Türkiye genelinde hizmet verilen yaklaşık 34,5 milyon yolcunun iki katını aştığını kaydetti.

Genel veriler, 2026 ağustosu ve Ocak-Ağustos döneminde hem yolcu hem de yük açısından toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor; iç ve dış hat dengesi ile turizm merkezlerindeki hareketlilik ülke havacılık trafiğinin ana belirleyicileri olmaya devam ediyor.

Bakan Uraloğlu: "Türkiye geneli havalimanları, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 167 milyon 552 bin 966 yolcuya hizmet verdi"