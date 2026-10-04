Havelsan'dan işe alımda yapay zeka destekli kısa liste dönemi

Havelsan'ın yeni modülü ve uygulama alanı:

Savunma sanayii şirketi Havelsan, insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla kurum içi kabiliyetlerle geliştirilen MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülünü hayata geçirdi. Modül, kapalı devre yapı ile veri güvenliğini ön planda tutarken, artan başvuru hacimlerini daha etkin yönetmeyi ve operasyonel yükü azaltmayı amaçlıyor.

Yenilik ilk geniş katılımlı uygulamasını Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu etkinliğinde gerçekleştirdi. Etkinlik alanındaki Yetenek Kapsülü içinde gençlerin kullanımına sunulan sistem, avatar destekli mülakat simülasyonuyla doğrudan deneyimlendi.

Nasıl çalışıyor:

MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü, özgeçmişlerin detaylı analizi, aday yetkinliklerinin ilan gereklilikleriyle eşleştirilmesi, pozisyona özel mülakat ve vaka sorularının oluşturulması ile yanıtların değerlendirilip raporlanması aşamalarında insan kaynaklarına karar desteği sağlıyor. Sistem, kısa liste hazırlama ve adayların ön elemesini kolaylaştırmayı hedefleyen araçlar sunuyor.

Modülün sunduğu özellikler arasında özgeçmiş analizi, yetkinlik eşleştirme, soru oluşturma ve anlık performans raporlaması yer alıyor. İnsan Kaynakları departmanları, modülün analizleriyle nihai değerlendirmelerini destekleyerek kısa liste ve mülakat planlamasını hızlandırabiliyor.

TEKNOFEST deneyimi ve katılımcı geri bildirimleri:

TEKNOFEST'te ziyaretçiler, yapay zekâ avatarı eşliğinde pozisyona ve eğitim durumuna özel hazırlanmış 5 dakikalık birebir mülakat simülasyonlarına katıldı. Mülakatın sonunda sistem katılımcılara anlık performans geri bildirimi verdi; güçlü yönler ve gelişime açık alanlar hakkında kısa değerlendirmeler sağlandı.

Havelsan İnsan Kaynakları Direktörü ve projedeki paydaşlardan biri olan Oğuzhan Coşkunyürek, proje amaçlarını ve uygulama sürecini şu sözlerle özetledi: "Biz özellikle burada TEKNOFEST’e gelen genç arkadaşlarımıza, üniversite öğrencilerimize yapay zeka ile bir mülakat deneyimi yaşatmayı hedeflemiştik. Burada HAVELSAN’ımızın ürünü olan MAIN ürününün işe alım versiyonuyla öğrencilerimize bir mülakat deneyimi yaşatıyoruz. Bu aynı zamanda bizim gibi insan kaynakları profesyonellerinin yüzlerce başvuru arasından daha kısa listeleri oluşturmasına, gerçekten ihtiyaç olan yetkinlikteki arkadaşların ön elemesine, kısa liste hazırlamamıza da katkı sağlamış oluyor".

Coşkunyürek sözlerine şöyle devam etti: "Öncelikle adayımız kendisini tanıtıyor ve hangi alanda eğitim gördüğü, hangi yetkinliklere sahip olduğu ve hangi pozisyonlara talip olduğu gibi bilgileri arkadaşlarımız alıyor ve o ilgi duyduğu pozisyona yönelik sorular MAIN İşe Alım Yapay Zekâ Modülü tarafından yöneltiliyor. Sorulara cevaplar veriliyor. Burada biraz daha kısaltılmış bir mülakat deneyimi var, 5 dakika sürüyor. Bu 5 dakika içerisinde aldığımız cevaplarla da yapay zekâ bir yorum yaparak kendisi bir geri bildirimde bulunuyor. 'Güçlü yönleriniz şunlar, şu alanlarda kendinizi daha iyi geliştirmeniz gerekiyor' gibi geri bildirimle adaylarımız da birebir mülakatlar öncesinde bir ön deneme yapmış oluyorlar. Onlar da çok memnun kalıyorlar bu durumdan. MAIN İşe Alım Yapay Zeka Modülü HAVELSAN’ın bir ürünü ve bunun alt kırılımında da biz işe alım modülünü burada deneyimletiyoruz. Bunların hepsinde biz yapay zekayı kullanıyoruz. Daha sonrasında kısa listemizi oluşturup birebir mülakat deneyimiyle tekrar adaylarımızı değerlendirip uygunsa pozisyonumuzda değerlendiriyoruz. Deneyimimizi artırdıkça yapay zeka da öğreniyor, kendini o da geliştiriyor. Bu anlamda daha sonrasında birebir mülakatta da biz buradaki kontrolleri sağlamış oluyoruz ve ona göre yapay zekayı tekrar eğitiyor bizim teknik yönetici arkadaşlarımız. Daha sonrasında zaten bir kurul mülakatı da oluyor. Bir sonraki aşamada onlar da denenmiş oluyor. Yani yapay zekânın asıl bize sağlamış olduğu kolaylık, yüzlerce başvuru arasından daha az adayı gösteren bir kısa listeyi oluşturmamıza katkı sağlaması. Bizlere de karar desteği anlamında bir katkısı oluyor".

Havelsan, proje ile hem kurum içi yapay zekâ yeteneklerini gençlerle buluşturmayı hem de adayların dijital mülakat süreçlerine ilişkin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Kurum, sistemin öğrenme döngüsüyle zaman içinde daha hassas kısa listeler ve daha isabetli değerlendirmeler üreteceğini belirtiyor.

HAVELSAN İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ OĞUZHAN COŞKUNYÜREK,