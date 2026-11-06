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Havza'da sezon uzatılacak: çilek fidesi ve altyapı desteği üreticilere ulaştı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin 'Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme' projesiyle Havza'da 5 üreticiye fide ve üretim ekipmanları sağlandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Havza'da sezon uzatılacak: çilek fidesi ve altyapı desteği üreticilere ulaştı

Proje uygulaması:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin gelir düzeyini artırmak amacıyla yürütülen Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında Havza ilçesinde fidelerin dikimi gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde toplam 5 üreticiye dağıtılan çilek fideleri tarlalara dikildi ve üretimin başlaması için ilk adım atıldı.

Sağlanan destekler ve uygulama:

Destekler, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla üreticilere ulaştırıldı. Üreticilere sadece fide değil; damla sulama sistemleri, malç naylonu, gübre ve su depoları gibi üretim maliyetlerini düşürecek altyapı ekipmanları da teslim edildi. Bu paket ile saha hazırlığı, sulama verimliliği ve bakım süreçlerinde doğrudan kolaylık hedefleniyor.

Çeşit seçimi ve hedefler:

Projede, ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar meyve verebilen yediveren türü Albion çilek çeşidi tercih edildi; bu sayede hasat dönemi uzatılarak üretimin sürekliliği sağlanması amaçlanıyor. Bunun yanında, Havza'nın kendine özgü aromasıyla bilinen yerli çileğinin de daha geniş alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin genel amacı, tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak, küçük aile işletmelerini destekleyerek üreticilere alternatif ve katma değeri yüksek gelir kaynakları sunmaktır.

Fide dikimleriyle birlikte ilçede çilek üretiminin geliştirilmesi ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor; böylece hem üretimde süreklilik sağlanması hem de kırsal alanda ekonomik katkının artırılması öngörülüyor.

&quot;ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ&quot; KAPSAMINDA HAVZA’DA 5 ÜRETİCİYE DAĞITILAN ÇİLEK...

"ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME PROJESİ" KAPSAMINDA HAVZA’DA 5 ÜRETİCİYE DAĞITILAN ÇİLEK FİDELERİNİN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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