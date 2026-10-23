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Hayır geleneği sürdü: Sivas Merkez Kale Cami'nin halıları yenilendi

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 1846'da kurulan Rukiye Hatun Binti Ömer Vakfı'nın '1001 hayır şartı' ile Sivas Merkez Kale Cami'nin halılarını yeniledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Hayır geleneği sürdü: Sivas Merkez Kale Cami'nin halıları yenilendi

Sivas Merkez Kale Cami'nin halıları hayır şartıyla yenilendi

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı kapsamında Sivas Merkez Kale Cami'nin halılarını yeniledi. Zaman içinde deforme olan eski halıların yerine yeni halılar serilerek caminin iç mekânı ve ibadet konforu artırıldı.

Vakıf ve tarihçesi:

Yenileme çalışması, 1846 yılında İstanbul'da kurulan Rukiye Hatun Binti Ömer Vakfı'nın belirlediği '1001 hayır şartı' doğrultusunda gerçekleştirildi. Vakfın sağladığı kaynakla yapılan değişim, vakıf geleneğinin yerel düzeyde devam ettirildiğini gösteriyor.

Yenilemenin amaçları ve açıklama:

Çalışma ile hem temiz ve daha konforlu bir ibadet ortamı sağlanması hem de caminin manevi atmosferinin korunması hedeflendi. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapılan açıklamada, 'Ecdadımızın asırlar öncesinden bugüne uzanan iyilik eliyle camimizin manevi atmosferine güzellik katılırken, ibadethanelerimiz daha temiz, daha huzurlu ve daha konforlu bir görünüme kavuştu. Geçmişten geleceğe uzanan bu eşsiz hayır geleneğini yaşatıyor; vakıf medeniyetimizin iyilik mirasını gönüllere taşımaya devam ediyoruz' ifadelerine yer verdi.

Uygulama, sadece fiziksel bir yenileme olmanın ötesinde vakıf kültürünün sürdürülebilirliğine vurgu yapıyor ve yerel toplulukların ibadet alanlarına gösterilen özeni somutlaştırıyor.

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, HAYIR ŞARTI KAPSAMINDA BİR CAMİNİN HALILARINI YENİLEDİ.

SİVAS VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, HAYIR ŞARTI KAPSAMINDA BİR CAMİNİN HALILARINI YENİLEDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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