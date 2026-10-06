Hayrabolu'da kanola üretiminde anıza ekim denemeleri genişliyor

Hayrabolu'da anıza kanola ekimi sürüyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında üreticilere dağıtılan yüzde 50 devlet destekli kanola tohumlarının ekimine devam ediliyor. Karakavak Mahallesi'nde 34 dekarlık alanda anıza kanola ekimi gerçekleştirildi. Ekime Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip de katıldı.

projenin hedefleri:

Proje, anıza ekim yöntemiyle üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve toprak işleme ihtiyacının azaltılmasını hedefliyor. Farklı ekim yöntemlerinin sahada uygulanarak karşılaştırmalı sonuçlarının gözlemlenmesi amaçlanıyor; böylece bölgede kanola üretiminin yaygınlaştırılması ve tarımsal üretimde alternatif yöntemlerin artırılması planlanıyor. Ayrıca proje kapsamındaki yerli tohumlukların çeşitli parsellerde denenmesi teşvik ediliyor.

üreticinin denemesi:

Üretici Bahri Koç, anıza ekim yöntemini yaklaşık iki yıldır takip ettiğini ve bu sezon kendi arazilerinde daha geniş alanlarda uygulama kararı aldığını belirtti. Koç, "Ben 2 senedir anıza ekimleri, ayçiçeği olsun, kanola olsun takip ediyordum. Farklı olduğunu araştırmalarımda gördüm. Bu sene 160-170 dönümde anıza ekim yapacağım. Sizin verdiğiniz yerli tohumluğu da burada 35 dönümde iki tohumla beraber deneyeceğim. Doğrudur, bu sene ilk kez aldım. Geçen sene de varmış ama ben geç kaldım" ifadelerini kullandı. Bu saha denemeleri, yöntemlerin yerel koşullarda ne ölçüde avantaj sağladığını göstermeye yönelik önemli bilgiler verecek.

Proje yetkilileri ve teknik ekip, uygulamaların verim, maliyet ve toprak sağlığı üzerindeki etkilerini takip edecek. Elde edilecek gözlem ve veriler, üreticilerin gelecek sezonlarda yöntem seçimini yönlendirecek ve anıza ekim uygulamalarının ölçeğinin belirlenmesine katkı sağlayacak.

TEKİRDAĞ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ MEHMET AKSOY VE BERABERİNDEKİ TEKNİK EKİBİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN EKİMDE, PROJE KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE DAĞITILAN KANOLA TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTURULDU.