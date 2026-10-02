Hayrabolu'da üç caddeye kapsamlı asfalt çalışması

Hayrabolu’da 3 cadde yenileniyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hayrabolu’da Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uzunköprü ve Hasan Yılmaz Kurt caddelerinde yürüttükleri çalışmayla yolları daha güvenli ve konforlu hâle getirmeyi hedefliyor.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu Caddesi:

Bu güzergâhta zemin iyileştirmesi kapsamında 3 bin 200 ton taş dolgu yapıldı ve ardından 2 bin 300 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki caddede kaldırım imalatının da yapılması planlanıyor.

Uzunköprü ve Hasan Yılmaz Kurt caddelerinde ilerleme:

Uzunköprü Caddesi’nde trimer kazısının ardından 2 bin 50 ton binder ve bin 200 ton aşınma tabakası olmak üzere toplam 3 bin 250 ton asfalt serildi. Hasan Yılmaz Kurt Caddesi’nde ise zemin iyileştirmesi için 3 bin 400 ton taş dolgu uygulandı; yaklaşık 600 metre uzunluğundaki caddede asfalt serim çalışmalarının 2 Ekim Cuma günü tamamlanması ve bu kapsamda yaklaşık bin 300 ton asfaltın serilmesinin ardından kaldırım çalışmalarına başlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu’ya yönelik bu yatırımların yanı sıra il genelinde 11 ilçede yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 11 İLÇEDE SÜRDÜRDÜĞÜ YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAYRABOLU’DA 3 ÖNEMLİ GÜZERGÂHTA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.