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Kafkasör yaylası karla kaplandı, doğa kartpostallarına ev sahipliği yaptı

Artvin'in 1.200 rakımlı Kafkasör Yaylası karla beyaza büründü; ladin, sarıçam ve kayınlıklar kartpostal manzara sundu, Atatürk heykeli sis içinde görüldü.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Kafkasör yaylası karla kaplandı, doğa kartpostallarına ev sahipliği yaptı

Kafkasör yaylası beyaza büründü

Artvin'in turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta ve bin 200 rakımlı bu yayla, karla kaplanan orman dokusuyla dikkat çekti. Havadan alınan görüntüler, beyaz örtünün ladin ve kayın sıraları üzerindeki etkisini ortaya koydu.

orman örtüsünün güncel görünümü:

Yayladaki ladin, sarıçam, kayın ve gürgen ağaçları ile ormangüllerinin üzerini örten kar, alanın doğal dokusunu belirginleştirdi. Ormanlarla çevrili mesire alanları, karın getirdiği kontrast sayesinde fotoğrafik açıdan zengin sahneler sundu; ağaçların dallarındaki beyaz örtü pek çok noktada kartpostallık görüntüler oluşturdu.

anıt ve turistik çekim:

Havadan görüntülenen manzaralar arasında, Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli de yer aldı. Heykelin çevresi kar örtüsü ve sis tabakasıyla çevrilen görüntüsü, bölgenin kış mevsimindeki atmosferini vurguladı. Kar sonrası oluşan bu görünüm, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ARTVİN’İN TURİZM MERKEZLERİNDEN KAFKASÖR YAYLASI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ....

ARTVİN’İN TURİZM MERKEZLERİNDEN KAFKASÖR YAYLASI, KAR YAĞIŞININ ARDINDAN BEYAZA BÜRÜNDÜ. ORMANLARLA ÇEVRİLİ YAYLADA TABLOLARI ARATMAYAN MANZARALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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