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HDI Sigorta'da iletişim dönüşümü: 800 kullanıcı bulut santralde

HDI Sigorta, Vodafone Business ile fiziksel santralini Bulut Santral'e taşıdı; yaklaşık 800 kullanıcı merkezi, esnek ve ölçeklenebilir ortamda yönetiliyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

HDI Sigorta'da iletişim dönüşümü: 800 kullanıcı bulut santralde

Geçişin kapsamı ve sonuçları:

Vodafone Business ile uzun süreli iş birliği kapsamında HDI Sigorta’nın fiziksel santral altyapısı bulut tabanlı yapıya taşındı. Geçişle birlikte şirket, iletişim altyapısını Bulut Santral üzerinden yönetmeye başladı ve bugün yaklaşık 800 kullanıcı lisansını bulut üzerinden yönetiyor.

Bu dönüşüm, fiziksel altyapıya bağımlılığı azaltarak iletişim sistemlerini daha esnek, merkezi ve kolay yönetilebilir bir yapıya kavuşturdu. Lokasyondan bağımsız iletişim imkânı, hem hibrit çalışma modellerini hem de iş sürekliliğini destekliyor; bulut tabanlı ve ölçeklenebilir yapı ise kullanıcı, kapasite ve iş ihtiyaçlarındaki değişikliklere hızlı uyum sağlanmasına olanak tanıyor.

Çözümün sunduğu özellikler:

Vodafone Business Bulut Santral, şirkete çağrı yönlendirme, IVR, çağrı kaydı ve raporlama gibi özellikleri tek bir yapı üzerinden sunuyor. Bu sayede müşteri iletişimi ve operasyonel süreçler daha etkin ve merkezi biçimde yönetilebiliyor. Platform ayrıca teknik destek ve uygulama geliştirme ekipleriyle çözümün işletme ihtiyaçlarına göre şekillenmesini sürdürüyor.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Vodafone Business İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu açıklamasında, Platform olarak işletmelerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yalnızca teknoloji sağlayan bir çözüm ortağı olarak değil, ihtiyaçlarını dinleyen ve dönüşüm yolculuklarına uzun vadeli olarak eşlik eden bir teknoloji iş ortağı yaklaşımıyla cevap verdiklerini belirtti. HDI Sigorta ile uzun zamandır süren iş birliğinin bu yaklaşımın güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Kestioğlu, yaklaşık 800 kullanıcı lisansının Bulut Santral üzerinden yönetildiği yapıyla şirketin iletişim altyapısının daha esnek, merkezi ve ölçeklenebilir hale geldiğini, teknik destek ve uygulama geliştirme ekipleriyle müşterinin ihtiyaç ve geri bildirimlerini yakından takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

HDI Sigorta CIO’su Hakan Şatır ise teknoloji stratejilerinin temelinde iş ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayabilen, ölçeklenebilir ve geleceğe hazır bir teknoloji mimarisi oluşturmanın olduğunu belirtti. İletişim altyapılarının Vodafone Business Bulut Santral ile buluta taşınmasının bu dönüşümün önemli adımlarından biri olduğunu ifade eden Şatır, fiziksel altyapıya bağımlılığı azaltarak yaklaşık 800 kullanıcıyı daha esnek ve merkezi yönetilebilen bir bulut yapısına taşıdıklarını, bunun sadece mevcut ihtiyaçlar için çevik bir altyapı oluşturmakla kalmayıp geleceğin hibrit çalışma modellerine ve müşteri iletişiminde yapay zekâ gibi yeni teknolojilere daha hazır bir zemin sağladığını söyledi. Şatır ayrıca platform ile süregelen iş birliğini şirketin dijital dönüşüm hedeflerini destekleyen uzun vadeli bir teknoloji ortaklığı olarak gördüklerini ve teknolojiyi çalışan ile müşteri deneyimini geliştiren stratejik bir kaldıraç olarak kullanmayı sürdüreceklerini belirtti.

VODAFONE BUSİNESS İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU

VODAFONE BUSİNESS İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI ÖZLEM KESTİOĞLU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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