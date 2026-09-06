Her yıl binlerce kilometre oğlunun ilk kelimesi için Türkiye'ye geliyor

Stuttgart'tan Kocaeli'ye umut yolculuğu:

Babasının çabasıyla tedavi arayışına çıkan 9 yaşındaki Mehmet için Almanya'da ilerleme sağlanamayınca aile Türkiye'de bir çözüm arayışına yöneldi. Mustafa Biliz, gelişim geriliği teşhisi konulan ve küçük yaşta konuşamayan oğlunu tedavi ettirebilmek amacıyla 2022'de Stuttgart'tan Kocaeli'ye Atlantıs Özel Eğitim Merkezi'ne götürdü. Burada başlayan eğitim süreci, Mehmet'in sesli iletişime adım atmasını sağladı ve aile her yıl düzenli olarak Türkiye'ye gelmeye başladı.

Bir kelime için 2 bin 500 kilometre:

Mustafa Biliz, oğlunun 4,5 yaşındayken Atlantis programına başladığını belirtiyor. Başlangıçta Mehmet'te göz teması, konuşma, farkındalık veya soğuk-sıcak algısı gibi temel tepkiler yoktu. 2022'den beri yapılan çalışmalar sonucunda çocukta somut ilerlemeler görüldü; bugün Mehmet istediklerini ifade edebiliyor. Aile, eğitimleri sürdürmek için Stuttgart ve Böblingen ile koordineli çalışıyor ve haftalık 2 saatlik seanslarla Almanya'daki süreci devam ettiriyor. Bu sebeble eğitim için zaman zaman toplam 2 bin 500 kilometre yol katettiklerini vurguluyor.

Hayvanlarla desteklenen doğa temelli eğitim:

Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nin programında disiplinli eğitim yöntemlerinin yanında hayvan destekli uygulamalar da yer alıyor. Keçi, ördek, tavus kuşu, tavuk, tavşan ve köpek gibi hayvanlarla kurulan temas sayesinde Mehmet önce hayvanlara karşı ilgi ve dokunma becerisi kazanmış, ardından isimleri ve türleri tanımaya başlamıştır. Biliz, oğlunun hayvanlarla ilişkisi gelişince duygusal ve sosyal tepkilerinde de ilerleme kaydedildiğini aktarıyor.

Özellikle doğa içinde verilen bu eğitim yaklaşımı, çocuğun duyusal farkındalığını ve iletişim becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Mustafa Biliz, önceden anaokulu ve okullara kabul edilme sürecinde yaşadıkları zorlukları anlatarak Almanya'da aldıkları eğitimlerden fayda göremediklerini, Atlantis ile ise belirgin bir yol kat ettiklerini ifade ediyor.

Böblingen şubesiyle devam eden eğitim:

Atlantis, Avrupa'daki çocuklara ulaşabilmek amacıyla 2023'te Böblingen'de şube açtı. Aile bu imkan sayesinde Almanya'daki seansları ile Kocaeli'deki programı paralel yürütüyor. Biliz, Almanya'da 40-45 haftalık bazı eğitim süreçlerinde fayda görmediklerini, ancak Kocaeli ve Böblingen'de gözle görülür ilerleme elde ettiklerini söylüyor. Bu nedenle özel eğitim dışına alternatif görmediklerini ve yapılan yolculukların kendileri için değer taşıdığını belirtiyor.

Sonuç olarak, aile için yıllık kilometreler ve düzenli seanslar, Mehmet'in iletişim ve sosyal becerilerindeki değişimin anahtarı oldu. Atlantis ve ailenin birlikte yürüttüğü program, çocuğun doğa ve hayvan temelli yaklaşımla kazanımlarını artırırken Almanya'da da erişim sağlanan Böblingen şubesi sürecin sürekliliğini destekliyor. Mustafa Biliz ve oğlu, eğitim yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor ve her gelişme aileye yeni umutlar veriyor.

OKULDA DİSİPLİNLİ EĞİTİMİN YANI SIRA, ÇOCUKLARIN GELİŞEBİLMESİ ADINA KEÇİ, ÖRDEK, TAVUS KUŞU, TAVUK, TAVŞAN, KÖPEK GİBİ HAYVANLAR DA KULLANILIYOR.