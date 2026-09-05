Himalayalar’dan kopan buzul Nepal’de ağır can kaybına yol açtı

Himalayalar’dan kopan buzulün yol açtığı felaketin bilançosu

Nepal’de meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaştı. Nepal polisinin yerel saatle 05.00 itibarıyla açıkladığı verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı bin 344e yükseldi; 4 bin 898 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Farklı noktalarda mahsur kalan 8 bin 631 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

can kaybı, kayıplar ve kurtarılanlar:

Resmi açıklama, can kaybı ve kayıp sayısının sahadaki tespit ve ekiplerin bildirimlerine göre güncellendiğini belirtiyor. Yetkililer, zarar gören bölgelerdeki sayının artmasının olası olduğunu ve çalışmaların öncelikle hayatta kalanların güvenli bölgelere alınması ve kayıpların tespitine odaklandığını vurguladı.

etkilenen bölgeler ve müdahale:

Olay, 26 Ağustos Çarşamba günü Himalayalar’dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri’nde taşkına yol açmasıyla başladı. Sel, önce Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni sonra Nepal’in kuzeyindeki Rasuwa ve çevresini vurdu; Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri sel suyu ve molozla taştı. Evler, köprüler ve yollar sürüklendi, bazı bölgelerle iletişim tamamen kesildi. Çin tarafında ise sel ve toprak kaymalarında 21 kişi yaşamını yitirmiş, 541 kişi kayıp olarak kaydedilmişti.

Ekipler sahada arama ve kurtarma operasyonlarını sürdürüyor; yetkililer bölgeye erişimin sele ve altyapı hasarına bağlı olarak değiştiğini, yardım çalışmalarının koordineli yürütüldüğünü ifade etti.

NEPAL'DEKİ SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI BİN 344'E YÜKSELDİ.