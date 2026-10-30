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Hipodromda cumhuriyet coşkusunu taşıyan eskişehir sanayi odası koşusu

29 Ekim'de Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda tören havasında koşulan Eskişehir Sanayi Odası Koşusu'nda iki yaşlı İngiliz tayları mücadele etti; Manguda birinci oldu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hipodromda cumhuriyet coşkusunu taşıyan eskişehir sanayi odası koşusu

etkinlik özeti:

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) adına düzenlenen Eskişehir Sanayi Odası Koşusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünde tören havasında yapıldı ve kent odasının bayram coşkusunu farklı bir ortamda yaşatmayı amaçladı.

yarışın sonuçları:

Koşuda iki yaşlı İngiliz tayları piste çıktı. Mücadelenin birincisi, sahibi Onur Dilbaz olan Manguda isimli tay oldu. Jokey Vedat Abiş ile birinciliğe ulaşan Manguda’nın antrenörlüğünü İbrahim Bekiroğulları üstlendi.

ödül töreni ve anlamı:

Yarış sonrasında ESO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Ayva, koşuyu kazanan Manguda’nın sahibi Onur Dilbaz, jokeyi Vedat Abiş ve antrenörü İbrahim Bekiroğulları’na kupalarını takdim etti. Organizasyon, ESO’nun Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine katkı sunma amacıyla düzenlenen spor ve kültür etkinlikleri arasındaki yerini pekiştirdi.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) ADINA DÜZENLENEN &#039;ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI KOŞUSU&#039;, 29 EKİM CUMHURİYET...

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) ADINA DÜZENLENEN 'ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI KOŞUSU', 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA ANKARA 75. YIL HİPODROMU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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