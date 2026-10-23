Hisarcık MYO'da gençlik merkezi faaliyetleri öğrencilere tanıtıldı

Hisarcık Meslek Yüksekokulunda bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen Hisarcık Gençlik Merkezi Faaliyetleri Bilgilendirme Tanıtım Konferansı akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Program, Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisi'nde gerçekleştirildi ve katılımcılar merkez tarafından sunulan fırsatlar hakkında bilgilendirildi.

Gençlik merkezi çalışmaları ve öğrencilere sundukları:

Konferansa konuşmacı olarak katılan Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin, Hisarcık Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü faaliyetlerin kapsamını ayrıntılı biçimde anlattı. Sakin, merkezde düzenlenen atölye çalışmaları, sosyal ve kültürel etkinlikler ile gençlerin yeteneklerini geliştirmeye yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Sunumda ayrıca gençlere yönelik rehberlik, gönüllülük fırsatları ve katılımcıların yararlanabileceği imkânlar vurgulandı.

Sakin, gençlerin bu tür etkinliklere aktif katılımının kişisel gelişim, sosyal ağ kurma ve mesleki yönelime katkı sağladığını belirtti. Özellikle uygulamalı etkinliklerin üniversite yaşamına entegrasyonu ve öğrencilerin pratik deneyim kazanması üzerinde duruldu.

Kamplar, soru-cevap ve teşekkür belgesi:

Program sırasında gençlik kampları ile ilgili bilgiler verildi; kampların sağladığı fırsatlar, katılımcılara sunduğu deneyimler ve başvuru süreçleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Etkinlik, öğrencilerin yönelttiği soruların cevaplandırılmasıyla interaktif bir şekilde sürdü.

Konferansın sonunda MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Burak Kavaslar, katkılarından dolayı Gençlik Lideri Oğuzhan Sakin'e teşekkür belgesi takdim etti. Programa MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı ve katılımcıların ilgisiyle sona erdi.

HİSARCIK MYO’DA GENÇLİK MERKEZİ FAALİYETLERİ TANITILDI