Hisarcık'ta muhtarlar hizmet için bir araya geldi

Hisarcık'ta muhtarlar birlik yemeğinde buluştu:

Hisarcık ilçesinde köy muhtarları, ilçe protokolüyle düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi. Palm Garden Restoran'da gerçekleştirilen program, köylerin güncel ihtiyaçları ve yürütülen hizmetlerin değerlendirilmesine imkân sağladı.

Toplantının katılımcıları ve ev sahipleri:

Programa Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kaan Nayman, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Demirbaş ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Çümen ile köy muhtarları katıldı. Organizasyon, Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen üyeleri ve özellikle Yukarı Yoncaağaç Köyü Muhtarı Ömer Altın ile Çatak Köyü Muhtarı Ahmet Okumuş'un katkılarıyla gerçekleşti.

Kaymakamın değerlendirmesi:

Toplantıda konuşan Kaymakam Erkan Atam, köylerin alt ve üst yapı sorunlarında önemli mesafe kat edildiğini vurguladı ve kalan eksikliklerin de giderileceğini belirtti. Atam, hizmetlerin köylere adil biçimde ulaştırılması konusunda hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Kaymakam Atam, bazı muhtarların köylülerle iş birliği içinde kaynak oluşturarak taleplerle kendilerine geldiklerini, idarenin bu tür girişimlere destek verdiğini söyledi. Muhtarların da imkanları doğrultusunda köylere hizmet etmeye çalıştığını belirten Atam, muhtarlara ve organizasyona katkı sunanlara teşekkür etti.

Program, katılımcılar arasında doğrudan iletişimi güçlendirmeyi hedefleyen samimi bir ortamda geçti; gündeme gelen sorunlar ve talepler kayda alınarak takip edileceği taahhüt edildi. Etkinlik, köylerle yürütülen hizmetlerin izlenmesi ve ortak çözüm arayışlarının sürdürüleceğinin altını çizdi.

HİSARCIK’TA KÖY MUHTARLARI BİRLİK BERABERLİK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.