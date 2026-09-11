Hisarcık'ta okullar için kapsamlı güvenlik planı masaya yatırıldı

Hisarcık'ta yeni eğitim-öğretim yılının huzurlu ve güvenli başlaması amacıyla düzenlenen toplantıda, ilçedeki okulların güvenliğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya ilişkin koordinasyon ve tedbirler, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında ele alındı.

Toplantıda ele alınan öncelikli konular:

Görüşmede, okul binaları ve çevre güvenliği, öğrencilerin giriş-çıkış düzenlerinin denetimi, trafik güvenliği ile okul çevresinde asayişin sağlanması gibi ana başlıklar detaylı şekilde tartışıldı. Yetkililer, bu başlıklarda alınacak tedbirlerin hem fiziksel düzenlemelerle hem de sorumluluk paylaşımıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumlar arası koordinasyon ve uygulama:

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı ön plana çıktı. Okul yönetimleri, güvenlik birimleri, trafik ekipleri ve yerel idarelerin iletişim ve görev paylaşımı süreçlerinin netleştirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, ortak denetimler ve düzenli iletişim mekanizmaları ile uygulamanın takip edileceğini belirtti.

Alınan kararların amacı, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmalarını temin etmek olarak özetlendi. Yetkililer, yeni dönemde uygulamaların etkinliğini izlemek için düzenli değerlendirmelerin süreceğini bildirdi.

HİSARCIK’TA OKULLAR İÇİN GÜVENLİK ALARMI: TÜM TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI