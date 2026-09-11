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Hisarcık'ta okullar için kapsamlı güvenlik planı masaya yatırıldı

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında, okul ve çevre güvenliği, giriş çıkış önlemleri, trafik ve kurum koordinasyonu masaya yatırıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hisarcık'ta okullar için kapsamlı güvenlik planı masaya yatırıldı

Hisarcık'ta okullar için kapsamlı güvenlik planı masaya yatırıldı

Hisarcık'ta yeni eğitim-öğretim yılının huzurlu ve güvenli başlaması amacıyla düzenlenen toplantıda, ilçedeki okulların güvenliğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Toplantıya ilişkin koordinasyon ve tedbirler, Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam başkanlığında ele alındı.

Toplantıda ele alınan öncelikli konular:

Görüşmede, okul binaları ve çevre güvenliği, öğrencilerin giriş-çıkış düzenlerinin denetimi, trafik güvenliği ile okul çevresinde asayişin sağlanması gibi ana başlıklar detaylı şekilde tartışıldı. Yetkililer, bu başlıklarda alınacak tedbirlerin hem fiziksel düzenlemelerle hem de sorumluluk paylaşımıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kurumlar arası koordinasyon ve uygulama:

Toplantıda ayrıca kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı ön plana çıktı. Okul yönetimleri, güvenlik birimleri, trafik ekipleri ve yerel idarelerin iletişim ve görev paylaşımı süreçlerinin netleştirilmesi üzerinde duruldu. Katılımcılar, ortak denetimler ve düzenli iletişim mekanizmaları ile uygulamanın takip edileceğini belirtti.

Alınan kararların amacı, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmalarını temin etmek olarak özetlendi. Yetkililer, yeni dönemde uygulamaların etkinliğini izlemek için düzenli değerlendirmelerin süreceğini bildirdi.

HİSARCIK’TA OKULLAR İÇİN GÜVENLİK ALARMI: TÜM TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI

HİSARCIK’TA OKULLAR İÇİN GÜVENLİK ALARMI: TÜM TEDBİRLER MASAYA YATIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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