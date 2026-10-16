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Hisarcık'ta veli buluşması: eğitimde okul ve aile iş birliği öne çıktı

Hisarcık’ta Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen veli buluşmasında, eğitim-öğretim süreçleri ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi görüşüldü.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hisarcık'ta veli buluşması: eğitimde okul ve aile iş birliği öne çıktı

Hisarcık’ta veli buluşması düzenlendi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen veli buluşmasında eğitim süreçleri ve okul‑aile iş birliği masaya yatırıldı. Etkinliğe Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi katıldı.

Eğitim süreçleri ve aile katılımı:

Toplantıda eğitim‑öğretim süreçleri, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişim alanları üzerinde duruldu. Velilerin görüş ve önerileri alındı; toplantı, ailelerin eğitime aktif katılımının ve düzenli iletişimin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, okul‑aile iş birliği sayesinde öğrencilere daha dengeli bir eğitim ve gelişim ortamı sağlanabileceğini ifade etti.

Sınıf ziyaretleri ve öğrencilerle iletişim:

Veli buluşmasının ardından Kaymakam Erkan Atam, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve başarı dileklerini iletti. Ziyaretler sırasında öğrencilerin eğitim heyecanına ortak olundu ve onların motivasyonunun artırılmasına yönelik mesajlar paylaşıldı.

Etkinlikte, geleceğin teminatı olan çocukların akademik, sosyal ve ahlaki yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla okul, aile ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

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Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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