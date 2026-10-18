Hızla büyüyen sürü: kadın çiftçinin devlet desteğiyle kırsalda örnek üretimi

Havsa'da kadın emeği devlet desteğiyle büyüyor

Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde yaşayan 39 yaşındaki kadın çiftçi Funda Filiz, 2019'da Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 5 büyükbaşla başladığı işletmesini zaman içinde genişletti. Bugün sürüsü yaklaşık 30 başa ulaşan Filiz, sabahları çocuklarını okula gönderdikten sonra ahıra gidip hayvanlarının bakımını üstleniyor.

Günlük emek ve aile desteği:

İki çocuk annesi Filiz, işini severek sürdürdüğünü vurguluyor. "Başvurum kabul oldu. 5 tane düve sahibi oldum. Onları gebeleştirdik. Böyle çoğalttık. Bugünlere geldik. Şu an 30’a yakın hayvanım var," diyerek sürecin adımlarını anlattı. Günlük rutinde hayvanların sağlık kontrolleri, süt sağımı ve sütlerin eşinin süthane götürmesi yer alıyor; Filiz'in eşi Ahmet Selçuk Filiz üretimin her aşamasında destek oluyor.

Devlet desteklerinin yerinde değerlendirilmesi:

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan ve ekiplerin işletme ziyareti, hem Dünya Kadın Çiftçiler Günü hem de sağlanan desteklerin sahadaki etkisini görmek açısından önem taşıdı. Köse, Filiz'in 2019'da aldığı hayvanlardan birinin hâlâ üretimde olmasının ayrı bir anlamı olduğuna işaret ederek üreticilerin destekleri değerlendirip sürdürmesinin önemini vurguladı.

Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yalnızca Genç Çiftçi Projesi ile sınırlı kalmayıp Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi, küçükbaş hayvancılık destekleri, hibe programları ve sübvansiyonlu krediler gibi farklı destekler yürüttüğünü; kadın ve genç üreticilerin bu programlarda ilave puanlarla avantajlı konuma geldiğini söyledi. Bu tür uygulamaların, kırsalda üretime katılımı artırdığını belirtti.

Filiz, bundan sonraki hedeflerinin işletmeyi daha da büyütmek olduğunu söyledi ve "Devlet desteklerini çok iyi buluyorum. Bize çok büyük faydası oldu. Onların sayesinde biz bu şekilde büyüdük. Tarım Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar" ifadelerini kullandı. Örnek üreticiliğiyle öne çıkan Filiz, kırsalda kadın girişimciliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

FUNDA FİLİZ'İN HAYVANLARI