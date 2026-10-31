Hobiden atölyeye: kuzenlerin Türkiye kıyılarında taş arama serüveni

Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan Sedat (49) ve Sunay (47) Kocagülle kuzenler, yıllar önce hobi olarak başladıkları değerli taş tutkusunu mesleğe dönüştürdü. Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğal taş arayan kuzenler, Ordu’nun Ünye ilçesindeki sahil şeridinde buldukları taşları atölyelerinde işleyerek yüzük, kolye ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürüyor.

Bölgelerden atölyeye:

Kuzenler, Karadeniz sahilleri başta olmak üzere sahil şeritleri, dağlar ve ovalarda araştırma yapıyor. Son çalışmada Ünye sahilinde tespit ettikleri taşları alarak atölyeye getirip işlediklerini belirtiyorlar. Buldukları örnekler arasında öne çıkanlardan biri okyanus kalsedon; bu taş işlendikten sonra yüzük üretiminde kullanılacak. Çalışmalarını hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de ülkenin doğal zenginliklerini ekonomiye kazandırmak amacıyla yürüttüklerini ifade ediyorlar.

İşin içinde aile ve uzun deneyim:

Sedat Kocagülle, yaklaşık 15 yıldır sektörün içinde olduklarını ve çalışmalarını geniş bir coğrafyaya yaydıklarını anlatırken, şu değerlendirmeyi yapıyor: "Türkiye’nin süs taşlarını bulundukları bölgelerde araştırıyor ve doğrudan kaynağından çıkararak ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Bu işi ailece yapıyoruz. Ülkenin farklı bölgelerinde arazileri geziyor, bulduğumuz taşları işleyerek takıya dönüştürüyoruz. Şu anda Karadeniz sahilinin en güzel bölgelerinden birindeyiz. Burada bulduğumuz okyanus kalsedon taşını alıp işledikten sonra yüzük yapacağız. Bölge, taş çeşitliliği bakımından oldukça zengin. Yurt dışından getirilen taşlardan çok daha güzelleri ülkemizde bulunuyor. Bir taşın bulunmasından işlenerek takıya dönüştürülmesine kadar geçen süreci gördüğümüzde, ülkemizin doğal zenginliklerini daha iyi anlıyoruz"

Taş seçimi ve üretim süreci:

Sunay Kocagülle ise işe hobi olarak başladığını ve zamanla mesleğe dönüştüğünü şu sözlerle aktarıyor: "Bu işe hobi olarak başladım. Amcamın oğlu bizi de bu işe yönlendirdi. Zamanla çok sevdik. Yaklaşık 3-4 yıldır bu işle uğraşıyorum. Yüzük ve kolye gibi takılar üretiyoruz. Bugüne kadar Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçeleri, Ordu’nun Ünye ve Fatsa ilçeleri, Eskişehir ve Malatya başta olmak üzere birçok yerde taş aradık. Taş seçerken özellikle şeffaflığına, görünümüne ve ışığı geçirip geçirmediğine dikkat ediyoruz"

Çalışma, hem bölgesel taş çeşitliliğini görünür kılıyor hem de küçük ölçekli atölye üretiminin yerel ekonomiye doğrudan katkısını ortaya koyuyor. Kuzenlerin sahadan atölyeye uzanan yöntemi, taşın bulunmasından takıya dönüşümüne kadar geçen süreci bütün ayrıntılarıyla kayıt altına alıyor.

SAMSUN'UN AYVACIK İLÇESİNDE YAŞAYAN 49 YAŞINDAKİ SEDAT VE 47 YAŞINDAKİ SUNAY KOCAGÜLLE, TÜRKİYE'NİN DOĞAL TAŞ ZENGİNLİĞİNİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK VE AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.