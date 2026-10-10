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Hobiyle başladı dükkan açtı: Akçakoca'da iktisatçıdan el emeği seramik atölyesi

İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, hobi olarak başladığı seramiği Akçakoca'da atölyeye dönüştürdü; üretim genellikle siparişe, amaç stres atmak.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hobiyle başladı dükkan açtı: Akçakoca'da iktisatçıdan el emeği seramik atölyesi

Akçakoca'da seramik atölyesine dönüşen hobi

İktisatçı Yıldız Füsun Sürücü, evde değerlendirmek amacıyla başladığı el sanatları yolculuğunu seramiğe taşıdı ve Akçakoca'da küçük bir atölye ile dükkanını açtı. Taş boyama, mangala ve takı üretiminin ardından seramikle tanışan Sürücü, aldığı kursun ardından yeteneğini geliştirerek yaklaşık 4 yıldır el emeği ürünler üretiyor.

Eğitim ve üretim süreci:

Sürücü, seramiğe hobi amaçlı başladığını vurgulayarak, "Asıl mesleğim seramikçilik değil. İktisatçıyım" ifadelerini kullanıyor. Akçakoca'da açılan bir kursta aldığı temel eğitimin ardından kendi çalışmalarını yoğunlaştıran sanatçı, üretim süreçlerinin tamamını atölyesinde gerçekleştiriyor. Üretim, tasarımdan şekillendirmeye, kurutma ve pişirme aşamalarına kadar el emeğiyle ilerliyor; bu süreç Sürücü için aynı zamanda bir rahatlama ve stres atma yöntemi.

Pandemiden atölyeye, üretimin motivasyonu:

Sürücü, seramik yolculuğunun pandemi döneminde hız kazandığını belirtiyor ve bu dönemin üretime ayrılan zamanı artırdığını aktarıyor. Kendisi için işin maddi boyutundan çok üretmenin verdiği tatminin ön planda olduğunu söyleyen Sürücü, seramik yaparken duyduğu keyif sayesinde zihinsel olarak rahatladığını ifade ediyor. Üretilen parçalar beğenildiğinde bunun ayrı bir memnuniyet kaynağı olduğunu ekliyor.

Atölyede çıkan ürünler çoğunlukla butik ve kişiye özel siparişlerle hayat buluyor. Sürücü, yaptıkları işin seri üretimle kıyaslanamayacağını vurgulayarak, el yapımı ürünlerin maliyet yapısının farklı olduğunu söylüyor: el yapımı ürün ile fabrikasyon aynı olmuyor. Bu nedenle fiyatlandırmada esneklik sınırlı kalıyor ve kimi zaman müşteriler beğendikleri ürünleri bütçe nedeniyle alamayabiliyor.

Yıldız Füsun Sürücü, üretimin büyük bölümünü siparişe göre planlıyor; butik çalışmalar ve kişiye özel tasarımlar atölyenin öncelikli ürün grubunu oluşturuyor. Sürücü için seramik, sadece bir gelir kaynağı değil, üretmenin verdiği huzur ve günlük yaşamın stresinden uzaklaşma aracı olarak öne çıkıyor.

AKÇAKOCA’DA HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI SERAMİK ÇALIŞMALARINI ZAMANLA GELİŞTİREN İKTİSATÇI YILDIZ FÜSUN...

AKÇAKOCA’DA HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI SERAMİK ÇALIŞMALARINI ZAMANLA GELİŞTİREN İKTİSATÇI YILDIZ FÜSUN SÜRÜCÜ, YAKLAŞIK 4 YILDIR EL EMEĞİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARIYOR. SÜRÜCÜ, SERAMİĞİN KENDİSİ İÇİN MADDİ KAZANÇTAN ÇOK ÜRETMENİN VERDİĞİ MUTLULUK VE STRESTEN UZAKLAŞMANIN BİR YOLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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