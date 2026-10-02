Hologramlı bandrollerle Ardahan çiçek balı yeni sezona hazırlanıyor

dolum ve analiz süreci:

Ardahan’ın yöresel değeri Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balının yeni sezon dolum ve ambalajlaması, analiz ve kalite kontrollerinin ardından tamamlandı. İşlemler Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi ve ürünün menşe adına ait kriterlerin sağlandığı tespit edildi.

Yöredeki zengin ve doğal bitki örtüsünden elde edilen bal, yapılan laboratuvar analizleri ve uygunluk kontrolleri sonrasında ambalajlanarak piyasaya hazırlık sürecine alındı.

güvenlik ve izlenebilirlik önlemleri:

2026 dolumlarında, ürün güvenliği ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez hologramlı güvenlik bandrolü kullanıldı. Ambalajlara ilişkin bu uygulama, tüketicinin ürünü takip edebilmesini ve özgünlüğünü doğrulayabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Hologramlı bandroller, coğrafi işaret kapsamında ürünün güvenilirliğini vurgulamak ve sahtecilik riskini azaltmak için alınan yeni tedbirlerin merkezi bir parçası oldu.

yöresel üretimin korunması ve dağıtım hazırlığı:

Çalışmalar, Ardahan Çiçek Balının coğrafi işaret değerinin korunması ve yöresel üretimin desteklenmesi hedefiyle devam ediyor. Dolum ve ambalajlama süreçleri, ürünün tüketiciye güvenilir şekilde ulaşması için titizlikle yürütülüyor.

Merkezde tamamlanan dolumun ardından ambalajlanan partiler, izlenebilirlik ve kalite standartlarına uygun şekilde dağıtıma hazırlanıyor ve tüketicilerle buluşması bekleniyor.

COĞRAFİ İŞARETLİ ARDAHAN ÇİÇEK BALININ DOLUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)