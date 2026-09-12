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Honaz'da 800 öğrenciye umut taşıyan çantalar dağıtıldı

Honaz Belediyesi, yeni eğitim döneminde Karaçay ve Akbaş ile başlayarak ilçe genelindeki 800 ilkokul öğrencisine okul çantası dağıtımına başladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Honaz'da 800 öğrenciye umut taşıyan çantalar dağıtıldı

Honaz Belediyesi'nin çanta desteği

Honaz Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminde ilçe genelinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerinin okul yolculuklarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı projeyle 800 ilkokul öğrencisine okul çantası dağıtmaya başladı. Dağıtımların ilk etabı Karaçay ve Akbaş mahallelerinde gerçekleştirildi.

Dağıtımların başladığı mahalleler:

Belediye ekipleri, öncelikle Karaçay ve Akbaş mahallelerindeki okullarda öğrencilere çantalarını teslim etti. Paketler, okul idareleriyle koordineli yürütülen çalışma kapsamında öğrencilere ulaştırıldı. Belediye yetkilileri, önümüzdeki günlerde ilçede bulunan diğer ilkokullarda da dağıtımların tamamlanacağını bildirdi.

Başkan'ın mesajı:

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, gerçekleştirilen destek çalışmaları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeni eğitim öğretim yılında ilkokul öğrencilerimizin heyecanına ortak oluyor, okul yolculuklarında onların yanında olmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm, bizim için her şeye değer".

Başkan Kepenek ayrıca, "Çocuklarımızın yanındayız ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Eğitim alanındaki desteklerimiz hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı. Belediye, projenin hem öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hem de eğitim dönemine moral vermeyi hedeflediğini belirtti.

HONAZ BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÇOCUKLARIN OKUL YOLCULUKLARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA...

HONAZ BELEDİYESİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÇOCUKLARIN OKUL YOLCULUKLARINA DESTEK OLMAK AMACIYLA ANLAMLI BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ. PROJE KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDE EĞİTİM GÖREN 800 İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE OKUL ÇANTASI DAĞITIMLARI BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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