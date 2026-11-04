Horhor kazısında 'afiyet olsun' yazılı Osmanlı çeşmesi ortaya çıktı

Kazı çalışmalarında bulunan çeşme:

Eski Van Şehri'nin Horhor bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarında, Van Kalesi'nin güneyinde Osmanlı dönemine ait bir çeşme gün yüzüne çıkarıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ozan Balcı, çeşmenin üzerinde 'afiyet olsun' yazısının olduğunu ve eserin restore edilerek vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.

Bölgenin tarihi dokusuna katkısı:

Kazıların devam ettiği Eski Van Şehri'ndeki bu buluntu, bölgenin Osmanlı dönemine ait izlerini somutlaştırıyor. Yetkililerin açıklamasına göre eserin korunup restore edilmesi, hem kültürel mirasın korunması hem de kamusal kullanım amaçları açısından önem taşıyor.

ESKİ VAN ŞEHRİ’NDEKİ HORHOR BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIŞMALARINDA OSMANLI DÖNEMİNE AİT TARİHİ BİR ÇEŞME BULUNDU.