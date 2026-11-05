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Horoztepe'den dönen 40 eser Erbaa'nın tarih ve turizm rotasını değiştirebilir

ABD'den iade edilen 100 eserden 40'ının Horoztepe kökenli olduğu açıklandı. Başkan Karagöl kazıların yeniden başlamasını ve Erbaa'da müze kurulmasını istedi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Horoztepe'den dönen 40 eser Erbaa'nın tarih ve turizm rotasını değiştirebilir

Horoztepe'den dönen eserlerin önemi:

ABD'den Türkiye'ye iade edilen 100 tarihi eserin arasında, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe'ye ait 40 eser olduğunun açıklanması ilçede hem akademik hem de yerel düzeyde hareketlilik yarattı. Horoztepe kökenli bu nesneler Erken Tunç Çağı'na, yaklaşık MÖ 2300-2000 dönemine tarihleniyor ve bölgenin arkeolojik zenginliğine ışık tutuyor. Ayrıca Horoztepe Höyüğü'nde Hatti izleri ve MÖ 4000'li yıllara dek uzanan buluntuların varlığı, alanın tarihsel katmanlarının çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Arkeolojik geçmiş ve önceki kazılar:

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 1953 yılında Prof. Dr. Tahsin Özgüç öncülüğünde açılan araştırma çukurlarında bile değerli eserlerin çıkarıldığını hatırlattı. Bu erken dönem çalışmaların bir kısmı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Karagöl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un iade açıklamasını gördüklerinde memnuniyet duyduklarını ve uzmanların Horoztepe'nin arkeoloji eğitimi açısından önemine vurgu yaptıklarını aktardı.

Kazılar ve müze talebi:

Başkan Karagöl, Horoztepe'de kazıların yeniden başlatılmasını, bölgenin turizme kazandırılmasını ve ilçede bir müze kurulmasını talep etti. Belediyenin imar planlarında müze yapılabilecek alanların belirlendiğini, ayrıca halen kaymakamlık binası olarak kullanılan ve tescilli olan tarihi yapının gelecekte müze olarak değerlendirilmesinin arzulandığını söyledi. Karagöl, iade edilen eserlerin Erbaa'da sergilenmesinin ilçeye önemli bir turizm hareketliliği sağlayacağını ve bölgenin ekonomik-kültürel profilini güçlendirebileceğini belirtti.

Yerel yetkililer, Horoztepe'nin hem akademik araştırmalar için yeniden açılmasının hem de bu eserlerin sergilenmesiyle Erbaa'nın turistik cazibesinin artmasının mümkün olduğunu vurguluyor. Belediye yetkilileri, kazıların yeniden planlanması, konservasyon ve sergileme altyapısının oluşturulması konusunda ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdürüleceğini ifade etti. Erbaa için bu gelişme, sadece geçmişin yeniden okunması değil aynı zamanda gelecek için yeni bir kültür ve turizm stratejisinin de başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE İADE EDİLEN 100 TARİHİ ESERDEN 40’ININ, TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEKİ MÖ 2300-2000...

ABD’DEN TÜRKİYE’YE İADE EDİLEN 100 TARİHİ ESERDEN 40’ININ, TOKAT’IN ERBAA İLÇESİNDEKİ MÖ 2300-2000 YILLARINA TARİHLENEN ERKEN TUNÇ ÇAĞI DÖNEMİNE AİT HOROZTEPE’YE AİT OLDUĞU AÇIKLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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