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Sanayi ustaları aletleri bırakıp Silifke'nin folklorunu yaşatıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde tornacı, kaynakçı ve diğer sanayi ustaları gündüz çalışıp akşamları 'Silifke'nin Yoğurdu' eşliğinde halk oyunları öğreniyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sanayi ustaları aletleri bırakıp Silifke'nin folklorunu yaşatıyor

Sanayiden sahneye:

Mersin'in Silifke ilçesinde sanayi esnafı, gündüz tezgah başında çalışıp akşamları ilçenin halk oyunlarını öğrenerek farklı bir rol üstlendi. Tornacı, kaynakçı, kaportacı, elektrikçi, motor ve iş makineleri ustaları ile mobilyacılardan oluşan grup, gündüz ekmek parası kazanırken akşamları Silifke'nin kültürel mirasını yaşatmak için bir araya geliyor.

Çalışma, Silifke Kemal Ateş Müzik Folklor Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Kemal Ateş'in öncülüğünde yürütülüyor. Ustalar akşamları dernek binasında, öğle yemeği molalarında ise sanayi içinde toplanıp pratik yapıyor; amaç ilçenin tanınan değerlerinden biri olan halk oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmak.

Öğrenme süreci ve uygulama:

Ustalar, dernek çatısı altında 'Silifke'nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde çalışıyor. Öğle molalarında sergiledikleri gösterilerle hem esnafın hem de vatandaşların ilgisini çekiyorlar. Proje, ustaların yoğun isteği üzerine başlatıldı ve kısa sürede benimsendi.

35 yıldır tornacılık yapan Cihangir Ünal çalışmayı şu sözlerle özetliyor: 'Silifke’nin folklorünü gelecek kuşaklara aktarmak için çalışıyoruz. Eski vilayetimiz, dünyaca ünlü Silifke’mizin halk oyunlarını öğrenerek ilçemizi en güzel şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.'

30 yıldır kaynakçılık yapan Mehmet Kemancı ise ilçenin kültürel zenginliğine vurgu yaptı: 'Silifke dünyaca ünlü bir ilçemiz. Hem yoğurdu hem de 'Silifke’nin Yoğurdu' türküsü eşliğinde oynanan halk oyunlarıyla tanınıyor. Biz de sanayi ustaları olarak halk oyunlarını öğrenip çocuklarımıza ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz.'

25 yıldır ağır iş makineleri ustalığı yapan Necat Göküş çalışmanın alanında bir ilk olabileceğini belirtti: 'Silifke’de, belki de Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Gündüz sanayide çalışıyor, akşam halk oyunları öğreniyoruz. Zor oluyor ancak azimle öğrenmeye çalışıyoruz.'

Toplumsal yankı ve gelecek hedefleri:

Dernek Başkanı Kemal Ateş sanayi ustularının gayretinden memnuniyet duyduklarını söyledi: 'Sanayi ustalarımızın bu gayreti bizleri çok mutlu ediyor. İlk defa ustalarımızın yoğun isteği üzerine böyle bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gündüzleri öğle yemeği molasında sanayide, akşamları da derneğimizde ustalarımıza Silifke halk oyunlarını öğretiyoruz.'

Sanayide çırak olarak çalışan Kağan Çamurcu da ustalarının performansını takdirle izlediklerini ve onlarla gurur duyduğunu ifade etti. Proje, hem mesleki dayanışmayı güçlendiriyor hem de Silifke'nin kültürel kimliğinin günlük hayatın içinde yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Gündüz çekiç, tornavida, akşam &quot;Silifke’nin Yoğurdu&quot;

Gündüz çekiç, tornavida, akşam "Silifke’nin Yoğurdu"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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