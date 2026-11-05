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kütahya'da tunus rüzgarı

DPÜ'de düzenlenen 'Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus' etkinliğinde kültür ve folklor paylaşıldı; Tunus ile üretim ve iş birliği fırsatları öne çıkarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Hazal Tunç

kütahya'da tunus rüzgarı

Kütahya'da Tunus ile kültür ve iş birliği buluşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ahmet Yakupoğlu anısına düzenlenen 5. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen "Afrika’ya Açılan Kapı: Tunus" etkinliği, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkileri bir araya getirdi. Programda Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile yerel ve uluslararası konuklar bir araya geldi.

Tunus’u doğru anlamak lazım:

Programa katılan Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus’un Türkiye açısından sadece ticari ilişki kurulan bir ülke olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Demircan, iki ülke ilişkilerinin üretim ve ortaklık ekseninde ele alınmasının önemine dikkat çekti ve Tunus’un Türkiye’nin Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Demircan etkinlikte şu ifadeleri kullandı: "Tunus, Türkiye’nin Avrupa’ya ve Afrika’ya, dünyanın değişik ülkelerine uygun ve kaliteli üretim yaptıracağı ülkenin adı. Bazı ülkeler mal satmak için vardır. Bazı ülkeler mal almak için vardır. Bazı ülkeler iş birliği yapıp üretim yapmak için vardır. İşte Tunus’u doğru kavramak lazım." Konuşmasının sonunda Demircan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu anlamda emeği geçen herkese hassaten Burak teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kütahya’nın kültürel değerleri sahnede:

Etkinlik boyunca Tunus heyetine Kütahya’nın kültürel zenginlikleri tanıtıldı. Kütahya folklor ekipleri sahne alarak yöresel halk oyunlarını sergiledi; kentte kullanılan yöresel kadın kıyafetleri de katılımcılara tanıtıldı. Bu sunumlarla Kütahya’nın somut ve somut olmayan kültürel mirası uluslararası katılımcılarla buluşturuldu.

Program kapsamında, etkinliğin 5-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Ahmet Yakupoğlu Konferans Salonunda sürdürülmesi planlandı ve DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da Kütahya Gastro’da düzenlenen Kütahya gecesine katılarak kültür, sanat ve gastronomi ekseninde gerçekleştirilen buluşmalara destek verdi.

Organizatörler, sempozyumun farklı ülkelerden katılımcıları Kütahya’da bir araya getirerek kentin uluslararası kültür ve sanat alanındaki tanıtımına katkı sağlama amacını yineledi. Programın sonunda Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür ve anı niyetiyle bir hediye takdim edildi.

AHMET YAKUPOĞLU ANISINA, 5. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

AHMET YAKUPOĞLU ANISINA, 5. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "AFRİKA'YA AÇILAN KAPI: TUNUS" ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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