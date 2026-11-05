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Venedik karnavalının renkleri Sefaköy'de hayat buldu

Prof. Dr. Emre İkizler'in 2026 Venedik Karnavalı fotoğrafları Sefaköy Galeri Küp'te sergilendi; Küçükçekmece etkinliği 4 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Venedik karnavalının renkleri Sefaköy'de hayat buldu

Sergi açılışı ve serginin kapsamı:

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre İkizler tarafından hazırlanan 2026 Venedik Karnavalı fotoğrafları, Sefaköy Galeri Küp'te sanatseverlerle buluştu. Sergi, Küçükçekmece Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlendi. Açılışa sanatçının yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Gürbey ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Fotoğrafların arka planı ve sanatçının yaklaşımı:

İkizler, çalışmanın arka planına dair olarak fotoğrafların iki günlük bir performansın sonucu olduğunu ve görüntüleri cep telefonuyla çektiğini vurguladı. Sanatçı sözlerinde şunları paylaştı: "Bu fotoğraflar iki günlük bir performansın sonucu ve cep telefonuyla çektiğim fotoğraflar. Artık cep telefonlarının iyi birer görüntüleme aracı olduğunu düşünüyorum. En son 10 yıl önce bir sergi açmıştım. Çok iyi hocalardan fotoğraf eğitimi aldım. Ortaokulda Fransız hocam, bana fotoğrafı sevdirmişti. Bu manada öğretmenlerin öğrencilerin yaşamında önemli izleri olduğunu ve öğrenciyi yönlendirmelerine izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum".

Karnavalın görsel dili ve ziyaretçi deneyimi:

Sergide yer alan kareler, Venedik Karnavalı'nın geleneksel maskelerini, kostümlerini ve renkli insan manzaralarını ön plana çıkarıyor. Fotoğraflar, yüzyıllardır yaşatılan karnavalın büyüleyici atmosferini aktararak izleyicilere İtalya'nın köklü kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sunuyor. Sergi 4 Aralık'a kadar Sefaköy Galeri Küp'te ziyaret edilebilecek.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE2026 VENEDİK KARNAVALI’NIN RENKLİ DÜNYASINI YANSITAN FOTOĞRAF SERGİSİ...

KÜÇÜKÇEKMECE’DE2026 VENEDİK KARNAVALI’NIN RENKLİ DÜNYASINI YANSITAN FOTOĞRAF SERGİSİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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