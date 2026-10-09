Hukukun sınırlarını genişleten yargıç Navi Pillay'e Nobel Barış Ödülü

Ödül duyurusu

Norveç Nobel Komitesi, 2026 Nobel Barış Ödülü’nü Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıcı Navanethem "Navi" Pillay’a verdi. Ödül açıklaması Oslo’daki Norveç Nobel Enstitüsü’nde yapıldı; Komite başkanı Jorgen kararın gerekçesini düzenlenen basın toplantısında aktardı.

Komitenin gerekçesi:

Jorgen, ödülün sahibini duyururken şunları söyledi: "2026 Nobel Barış Ödülü, olağanüstü cesareti ve dürüstlüğüyle daha kapsamlı bir küresel hukuk düzeninin oluşturulmasına öncülük eden bir kişiye veriliyor. Bu yılın ödül sahibi, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve soykırımın yargılanmasında önemli rol oynamıştır."

Komite üyelerinden Frydnes ise Pillay’ın Durban’da apartheid rejimi altında Hint Tamil kökenli bir ailede doğduğunu hatırlatarak, onun ayrımcılığa karşı uzun soluklu mücadelesine vurgu yaptı. Frydnes, Pillay’ın hem Güney Afrika’daki erken savunuculuk yıllarını hem de uluslararası düzeyde görev aldığı dava ve kurumlardaki rolünü ödül gerekçesi içinde gösterdi.

Pillay'nin kariyeri ve etkisi

Navanethem "Navi" Pillay, 1941 doğumlu Güney Afrikalı bir hukukçu ve insan hakları savunucusudur. Natal Üniversitesi’nde hukuk eğitimi almış, ardından Harvard Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1967’de Natal eyaletinde avukatlık bürosu açan Pillay, apartheid döneminde siyasi tutukluların haklarını savundu ve Nelson Mandela ile diğer siyasi mahkumların hukuki mücadelelerinde yer aldı.

1995’te Güney Afrika Yüksek Mahkemesi’ne atanan Pillay, bu mahkemede görev yapan beyaz olmayan ilk kadın yargıç olmuştur. Aynı yıl Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargıç olarak göreve başladı ve 1999-2003 yılları arasında bu mahkemenin başkanlığını yürüttü.

Uluslararası görevler ve güncel davalar:

Pillay, 2003’te Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) ilk yargıçları arasında yer aldı ve burada savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ile soykırım davalarında görev aldı. 2008-2014 yılları arasında BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak çalıştı. 2021’de BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail’e İlişkin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’na başkanlık etti; bu komisyon geçtiğimiz yıl eylül ayında İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği sonucuna ulaşmıştı.

2019’dan bu yana Uluslararası Adalet Divanı yargıcı olarak görev yapan Pillay, Gambiya’nın Myanmar’a karşı açtığı Rohingya soykırımı davasında özel yargıç olarak yer almaktadır. Komite açıklamalarında, Pillay’ın tarihi nitelikteki uluslararası davalarda hukuki tedbirlerin savaş ve şiddet eylemlerinin önlenmesine katkı sağladığını gösterdiği vurgulandı.

Norveç Nobel Komitesi’nin seçimindeki temel gerekçe, Pillay’ın hem apartheid döneminde verdiği mücadeleyle hem de uluslararası ceza hukukunda üstlendiği rollerle hukukun kapsamını ve etkinliğini genişletmiş olmasıdır. Ödül, uluslararası hukukun insan hayatını koruma potansiyeline yaptığı vurgu ile yorumlanıyor.

2026 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ, BARIŞIN VE ULUSLARARASI HUKUKUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALARINDAN DOLAYI ULUSLARARASI ADALET DİVANI (UAD) YARGICI NAVANETHEM "NAVİ" PİLLAY'A VERİLDİ.