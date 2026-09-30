Hükümlüler sahada ormanların bakım ve ağaçlandırmasına katkı sağlıyor

Hükümlüler orman çalışmalarında saha desteği veriyor

Balıkesir'in Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk ve Erdek ilçelerinde, ormanların korunması, bakım ve ağaçlandırma çalışmalarına hükümlüler aktif olarak katılıyor. Çalışma, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı ile Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde yürütülüyor ve Bandırma Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinden görevlendirilen hükümlüler sahada görev alıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Programda toplam 60 hükümlü görevlendirildi. Kurum bazında verilen sayılara göre Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 44 hükümlü, Gönen Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde ise 16 hükümlü bulunuyor. Sahadaki dağılım ise şu şekilde: Bandırma'da 16, Gönen'de 16, Susurluk'ta 12, Erdek'te 8 ve Manyas'ta 8 hükümlü şeklinde planlandı. Çalışmalar Bandırma, Susurluk ve Erdek'te başlarken, Gönen'de 7 Eylül, Manyas'ta ise 15 Eylül tarihlerinde uygulamaya geçirildi.

Uygulama ve hedefler:

Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt çalışmanın hem ormanların korunmasına hem de hükümlülerin toplumsal yaşama kazandırılmasına hizmet ettiğini vurguladı. Kurt, hükümlülerin ceza infaz kurumlarındaki zamanlarını daha verimli değerlendirmelerinin ve topluma yeniden uyum sağlamalarının amaçlandığını belirtti.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık saha yönetimiyle ilgili ayrıntılar paylaştı. Açık, işletme genelinde yaklaşık 880 hektarlık ormanlık alanda çalışmalar yürütüldüğünü, hükümlülerin damgalama, bakım ve yangından zarar gören alanlardaki faaliyetlere destek verdiğini söyledi. Açık çalışmanın aşamalarını tespit ve damgalama, kesim için ihale süreci, kesim sonrası toprak hazırlığı ve yeniden ağaçlandırma olarak sıraladı ve Bir yıl içerisinde sahayı ağaçlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çalışmalara Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Orman İşletme Müdürü Hasan Açık, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Mehmet Anıl Kahraman, Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Semih Demirvuran, Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel ve Susurluk Orman İşletme Şefi Ayşe Görür de katıldı. Yetkililer kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.

Hükümlüler ormanların yeniden yeşertilmesi için sahada