Dolar 48,4249 +0,02%
Euro 56,1740 -0,23%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.971,16 -1,37%
EUR/USD 1,1616 -0,13%
Brent Petrol 95,93 +0,43%
--°

Hull City Sergej Jakirovic ile iki yıl daha yola devam ediyor

Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı; kulüp, Premier Lig'deki birlikteliği sürdürmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 22:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hull City Sergej Jakirovic ile iki yıl daha yola devam ediyor

Hull City, teknik direktörüyle sözleşmeyi uzattı

Premier Lig ekiplerinden Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüp, ligde Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan sezonda takımın istikrarını korumayı amaçlıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Acun Ilıcalı, 'Tanıştığımız ilk günden itibaren aramızda özel bir ilişki olduğu açıktı. Kulüpteki herkes Sergej’in yüksek kaliteli bir teknik direktör olduğuna inanıyor ve onu burada ağırlamak büyük bir ayrıcalık. Vizyonumuz için mükemmel bir koç ve geçen sezon birlikte geçirdiğimiz süre boyunca Wembley’de inanılmaz anlar yaşadık. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Sergej’in burada mutlu olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için özel bir gün ve Premier Lig’de birlikte yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.' dedi.

jakirovic'in sözleri:

Sergej Jakirovic ise 'Buraya geldiğim andan itibaren kulüpten ve taraftarlarımızdan destek gördüm, bu yüzden bu yolculuğun devam edecek olmasından çok mutluyum. Hull benim evim gibi ve bu yolculuğun devam etmesi için heyecanlıyım. Premier Lig’e yükselmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Yaptığınız işe inanmalısınız ve burada bir aile gibi kenetlenmiş özel bir grubumuz var. Sezonun ilk maçlarında bu seviyede rekabet edebileceğimizi ve tehlikeli olabileceğimizi gösterdik. Elbette, taraftarlarımızı gururlandıracak şekilde çalışmaya ve performans sergilemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG EKİPLERİNDEN HULL CİTY, TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEJ JAKİROVİC İLE İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME...

PREMİER LİG EKİPLERİNDEN HULL CİTY, TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEJ JAKİROVİC İLE İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor yeni döneme Emrecan Uzunhan'la giriyor
images

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı
images

başakşehir'de maç sonrası kırmızı karta büyük tepki
images

okanın yabancı kuralı eleştirisi: 'yerimiz yok, en iyi kadroyu kuramıyoruz'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İstanbulspor yeni döneme Emrecan Uzunhan'la giriyor

Hasat sonrası alevler: Konya tarlarında süren anız yangınları

Gece saatlerinde Etimesgut'ta çatı alevleri itfaiye tarafından söndürüldü

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı