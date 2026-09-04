Hull City Sergej Jakirovic ile iki yıl daha yola devam ediyor

Hull City, teknik direktörüyle sözleşmeyi uzattı

Premier Lig ekiplerinden Hull City, teknik direktörü Sergej Jakirovic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulüp, ligde Manchester United ve Coventry City galibiyetleriyle başlayan sezonda takımın istikrarını korumayı amaçlıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Acun Ilıcalı, 'Tanıştığımız ilk günden itibaren aramızda özel bir ilişki olduğu açıktı. Kulüpteki herkes Sergej’in yüksek kaliteli bir teknik direktör olduğuna inanıyor ve onu burada ağırlamak büyük bir ayrıcalık. Vizyonumuz için mükemmel bir koç ve geçen sezon birlikte geçirdiğimiz süre boyunca Wembley’de inanılmaz anlar yaşadık. Bunun için ona teşekkür ediyorum. Sergej’in burada mutlu olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu bizim için özel bir gün ve Premier Lig’de birlikte yolculuğumuza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz.' dedi.

jakirovic'in sözleri:

Sergej Jakirovic ise 'Buraya geldiğim andan itibaren kulüpten ve taraftarlarımızdan destek gördüm, bu yüzden bu yolculuğun devam edecek olmasından çok mutluyum. Hull benim evim gibi ve bu yolculuğun devam etmesi için heyecanlıyım. Premier Lig’e yükselmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Yaptığınız işe inanmalısınız ve burada bir aile gibi kenetlenmiş özel bir grubumuz var. Sezonun ilk maçlarında bu seviyede rekabet edebileceğimizi ve tehlikeli olabileceğimizi gösterdik. Elbette, taraftarlarımızı gururlandıracak şekilde çalışmaya ve performans sergilemeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG EKİPLERİNDEN HULL CİTY, TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEJ JAKİROVİC İLE İKİ YILLIK YENİ SÖZLEŞME İMZALANDIĞINI DUYURDU.