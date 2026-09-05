Hurdalıkta çıkan kavga cinayetle sonuçlandı: iş ortağı gözaltında

Mustafakemalpaşa'da iş ortağı tartışması ölümle sonuçlandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortakları arasında çıkan tartışma, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonlandı. Olayda 30 yaşındaki Berkan Onur yaşamını yitirdi, 31 yaşındaki Emre G. ise gözaltına alındı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde bulunan bir hurdalıkta meydana geldi. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma sırasında şüphelinin eline aldığı balta ile mağdurun başına vurduğu öne sürüldü. Aldığı darbeler sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından yapılan ilk müdahalede, şüpheli olduğu belirtilen Emre G. kısa süre içinde gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen balta da ele geçirildi.

İşlem ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Berkan Onur'un cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bölge jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen inceleme geniş çaplı şekilde sürüyor; olayın nedeni ve olaya ilişkin diğer detayların tespiti için çalışmalar devam ediyor.

MUSTAFAKEMALPAŞA’DA BUGÜN MEYDANA GELEN OLAYDA, İŞ ORTAĞI OLDUKLARI ÖĞRENİLEN İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI. 30 YAŞINDAKİ BERKAN ONUR YAŞAMINI YİTİRİRKEN, 31 YAŞINDAKİ EMRE GÜRDÜÇ OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI.