Huzurevinde personele Alzheimer ve demans bakımında yetkinlik eğitimi

Bilecik huzurevinde Alzheimer ve demans eğitimi düzenlendi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi personeline yönelik Alzheimer ve demans eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev yapan Araştırma Görevlisi Dr. Bahadır Dinç tarafından verildi.

Eğitimin odağı ve işlenen konular:

Eğitimde Alzheimer ve demansın özellikleri detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara; bireylere doğru yaklaşım ve iletişim yöntemleri, bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve uygulamaya dönük temel ilkeler aktarıldı. Sunum ve örnek vakalar üzerinden yapılan anlatımlarla personelin günlük bakım uygulamalarında uygulayabileceği pratik bilgiler paylaşıldı.

Kurumsal yaklaşım ve değerlendirme:

Eğitim programının ardından konuşan Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, yaşlıların yaşam kalitesini artırmanın önemine vurgu yaptı. İlhan, "Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve bakım hizmetlerimizin niteliğini yükseltmek için personelimizin bilgi ve donanımını sürekli geliştirmeye önem veriyoruz. Özellikle Alzheimer ve demans gibi özel yaklaşım gerektiren durumlarda doğru iletişim ve bakım büyük önem taşıyor. Bu tür eğitimlerle personelimizin mesleki bilgi ve tecrübesini güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Huzurevi yönetimi ve eğitim ekibi, bu tür programların personelin bakım kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirterek benzer eğitimlerin devam edeceğini açıkladı.

BİLECİK HUZUREVİ'NDE ALZHEİMER VE DEMANS EĞİTİMİ