Huzurun bekçileri mesaiyi noktaladı: Mersin’de veda töreni

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekliliğe ayrılan polis memurlarını makamında karşıladı ve meslek hayatları boyunca gösterdikleri özverili hizmetler için teşekkür etti. Tören kapsamında görevlerini tamamlayan personele çeşitli hediyeler takdim edildi.

göreve adanmışlık:

Aktaş, emekliye ayrılan meslektaşlarının yıllar boyunca vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştıklarını vurguladı. Ailelerinden ve özel yaşamlarından fedakarlık ederek görevlerini sürdüren personelin, kamu düzeninin sağlanmasındaki rolü öne çıkarıldı.

veda ve teşekkür konuşması:

Hayatının tamamını neredeyse mesleğine adamış, ailesini, çocuğunu yeri gelmiş ihmal etmiş ama görevin kutsiyetini, vatandaşın huzurunu esas bilmiş, namlunun karşısında cansiperane vazifesini şerefle icra etmiş meslektaşlarımızı emekliliğe uğurladık. Bundan sonraki hayatlarında kıymetli aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu yarınlar diliyoruz. Türk Polis Teşkilatı sizlere halisane müteşekkir. Sağ olun, var olun

Aktaş, meslektaşlarını tebrik ederek emeklilik dönemlerinde sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu. Tören, görev süresince yapılan hizmetlere saygı duruşu niteliğinde geçti ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ FAHRİ AKTAŞ, EMEKLİYE AYRILAN POLİS MEMURLARINI MAKAMINDA AĞIRLAYARAK ÖZVERİLİ HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.