Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

İçişleri bakan yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Selçuklu mirasını Ahlat'ta yerinde gördü

Kübra Güran Yiğitbaşı, BEÜ ve Muş Alparslan Üniversitesi ortak kongresinin ardından Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı ve Emir Bayındır Kümbeti'ni inceledi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

İçişleri bakan yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Selçuklu mirasını Ahlat'ta yerinde gördü

Ahlat ziyaretinde Selçuklu mirası:

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis Eren Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldıktan sonra Ahlat ilçesindeki tarihi mekânları gezdi.

Kongre sonrası planlanan saha incelemesi:

Programın ardından Yiğitbaşı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyen Yiğitbaşı, ecdadı dualarla andı.

Yerel yöneticilerle değerlendirme:

Ziyaret esnasında Yiğitbaşı'na Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkan Vekili Fahri Gürbüz eşlik etti. Yetkililer, bölgedeki koruma ve tanıtım çalışmalarına yönelik kısa değerlendirmelerde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI, BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ TARİHİ...

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI, BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rektör Fatma Aydın meclis resepsiyonunda üniversiteyi temsil etti
images

Özgür Özel Pazar ziyaretinde esnafın yanında oldu
images

güler ile hasanov şuşa'da bir araya geldi
images

Buca'da sandık sonrası arbede: ön seçimde destekçiler arasında gerginlik büyüdü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı