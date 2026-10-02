İçişleri bakan yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı Selçuklu mirasını Ahlat'ta yerinde gördü

Ahlat ziyaretinde Selçuklu mirası:

İçişleri Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Bitlis Eren Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldıktan sonra Ahlat ilçesindeki tarihi mekânları gezdi.

Kongre sonrası planlanan saha incelemesi:

Programın ardından Yiğitbaşı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı ile Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Tarihi ve kültürel değerleri yerinde inceleyen Yiğitbaşı, ecdadı dualarla andı.

Yerel yöneticilerle değerlendirme:

Ziyaret esnasında Yiğitbaşı'na Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya ve Ahlat Belediye Başkan Vekili Fahri Gürbüz eşlik etti. Yetkililer, bölgedeki koruma ve tanıtım çalışmalarına yönelik kısa değerlendirmelerde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI DOÇ. DR. KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI, BİTLİS’İN AHLAT İLÇESİNDEKİ TARİHİ MEKANLARI ZİYARET ETTİ.