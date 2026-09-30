Iğdır’da sinir monitörüyle tiroid cerrahisinde hasta güvenliği öne çıktı

İleri teknolojiyle gerçekleştirilen müdahale

Iğdır’da hastanede sağlık hizmetlerinin niteliğini artırma çalışmaları kapsamında, uzun aradan sonra ilk kez nöromonitörizasyon (sinir monitörü) cihazı kullanılarak gerçekleştirilen tiroid ameliyatı başarıyla tamamlandı. Operasyon, cerrahi güvenliği ve postoperatif fonksiyonların korunmasını hedefledi.

Cihazın cerrahi rolü:

Nöromonitörizasyon sayesinde cerrahi sırasında ses tellerine giden sinirlerin izlenmesi sağlandı; bu uygulama sinir yaralanma riskinin azaltılmasına ve ameliyat sonrası ses fonksiyonlarının korunmasına katkı veriyor. Tiroid cerrahisinde bu tür teknolojilerin kullanımı, komplikasyonların erken tespitine yardımcı oluyor.

Operasyon ekibi ve süreç:

Başarılı operasyonda Genel Cerrahi hekimleri Op. Dr. Aylin Doylu ve Op. Dr. Berke Şengün ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. K. Selin Elden Yarol görev aldı. Ekip, monitörün sağladığı geri bildirimleri kullanarak cerrahi kararları anlık değerlendirdi ve hasta güvenliğini ön planda tutan bir yaklaşım benimsedi.

Bu uygulama, Iğdır’daki sağlık hizmetlerinde modern tıp uygulamalarını hastalarla buluşturma çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

IĞDIR'DA NÖROMONİTÖRİZASYON CİHAZIYLA TİROİD AMELİYATI