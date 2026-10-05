Iğdır'da takip sonucu çarpışma: tırın aracı sürüklediği anlar güvenlik kamerasında

Kaza anı ve görüntülerin içeriği:

İl merkezinde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüleri, Iğdır'da dün yaşanan kazanın ayrıntılarını ortaya koydu. Görüntülerde, tartışma yaşandığı belirtilen tır ile hafif ticari aracın bir süre birlikte ilerlediği, ardından tırın hafif ticari aracı takip ederek çarptığı anlar net biçimde görülüyor. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç bir süre sürükleniyor ve yol kenarındaki elektrik direğine doğru itiliyor.

Olay yeri ve plakalar:

Kaza, Özgür Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayda rol alan tırın plakası 76 ABK 357, hafif ticari aracın plakası ise 76 AG 857 olarak kayıtlara geçti. Görüntülerde hafif ticari aracın cadde üzerindeki köşeden dönmeye çalıştığı sırada tırın çarpma anı açıkça izlenebiliyor.

Kaza sonrası durum ve riskler:

Çarpmanın ardından aracın sürüklenmesi ve elektrik direğine doğru itilmesi muhtemel bir faciayı akla getirdi; ancak şans eseri olay sırasında yol üzerinde kimsenin bulunmaması ve elektrik direğinin devrilmemesi olası daha büyük bir zararı önledi. Kazada bildirilen bir yaralanma olmadığı yetkililerce belirtildi.

Sürücüler arasındaki tartışmanın neden kaynaklandığı henüz netleşmedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü, olayın detaylarının kolluk kuvvetleri tarafından araştırıldığı ifade edildi.

Iğdır’da tırın hafif ticari aracı takip edip çarptığı anlar kamerada