İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

İğneada açıklarında yunus sürprizi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, denize açılan balıkçı Çağrı Martin'in teknesinin yanında bir grup yunus belirdi. O anlar, Martin tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekneyle yan yana ilerlediler:

Görüntülerde yunusların teknenin baş kısmı civarında yüzdüğü, zaman zaman su yüzeyine çıkarak zıpladığı ve tekneyle birlikte hareket ettiği görülüyor. Hayvanların bu davranışı tekne yolculuğuna görsel bir hareketlilik kattı.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Çağrı Martin tarafından kaydedilen kısa video, yunusların teknenin hemen yanında ilerlediğini ve deniz yüzeyinde oynarcasına hareket ettiğini belgeledi. Renkli görüntüler bölgedeki deniz yaşamına dair anlık bir tanıklık sunuyor.

KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY İLÇESİNE BAĞLI İĞNEADA BELDESİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇI ÇAĞRI MARTİN’İN TEKNESİNE YUNUSLAR EŞLİK ETTİ.