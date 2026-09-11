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İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

İğneada açıklarında denize açılan balıkçı Çağrı Martin'in teknesinin yanında bir süre birlikte ilerleyen yunuslar, cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:22

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EDİTÖR: Aslı Han

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü

İğneada açıklarında yunus sürprizi

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, denize açılan balıkçı Çağrı Martin'in teknesinin yanında bir grup yunus belirdi. O anlar, Martin tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekneyle yan yana ilerlediler:

Görüntülerde yunusların teknenin baş kısmı civarında yüzdüğü, zaman zaman su yüzeyine çıkarak zıpladığı ve tekneyle birlikte hareket ettiği görülüyor. Hayvanların bu davranışı tekne yolculuğuna görsel bir hareketlilik kattı.

Görüntülerin kaydedilmesi:

Çağrı Martin tarafından kaydedilen kısa video, yunusların teknenin hemen yanında ilerlediğini ve deniz yüzeyinde oynarcasına hareket ettiğini belgeledi. Renkli görüntüler bölgedeki deniz yaşamına dair anlık bir tanıklık sunuyor.

KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY İLÇESİNE BAĞLI İĞNEADA BELDESİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇI ÇAĞRI MARTİN’İN...

KIRKLARELİ’NİN DEMİRKÖY İLÇESİNE BAĞLI İĞNEADA BELDESİNDE DENİZE AÇILAN BALIKÇI ÇAĞRI MARTİN’İN TEKNESİNE YUNUSLAR EŞLİK ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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