Ihlamur bolluğu piyasayı rahatlatıyor: yıllar sonra fiyat düşüşü

Ihlamurda fiyat düşüşünün nedeni:

Soğuk havaların vazgeçilmezi ıhlamur, bu yıl görülen bol rekolte sayesinde piyasada fiyat düşüşüne neden oldu. Geçen yıl kilosu ortalama 2 bin TL, çiçekli türleri ise 2 bin 500 TLye kadar alıcı bulurken; bu sezon ıhlamurun kilosu bin 500 TLden satışa çıkıyor. Uzun yıllar artan fiyat trendinin tersine çevrilmesi, tüketicilerin kış aylarında bütçesine olumlu yansıyacak.

Fiyatlardaki gerilemenin sahada gözlemlenen en önemli nedeni, hasatın bu yıl yaygın ve zahmetsiz şekilde gerçekleşmesi. Esnaf Recai Doğanay, "Samsun’a kış biraz erken geldi. Kışlık ürünlere rağbet yavaş yavaş başlıyor... Ihlamur bu sene oldukça bol. Geçtiğimiz yıllara göre bir hayli fazla ıhlamur var" diyerek bolluğun satışa doğrudan yansıdığını belirtti.

Toplama, talep ve tüketimdeki değişim:

Uzun süre ıhlamurun pahalı kalmasının nedenlerinden biri, ürünün yeterince toplanmaması ve toplamanın zahmetli olmasıydı. Bu yıl neredeyse ürünü olan herkes hasata katıldığından piyasaya daha çok taze ıhlamur girdi. Doğanay, "İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında" ifadelerini kullandı. Ayrıca grip, nezle ve faranjit gibi kış hastalıklarının başlamasıyla ıhlamura olan talep artarken, bol arz fiyat baskısını güçlendirdi.

Satıcılar ıhlamurun tek başına tüketilmesinin yanı sıra kış çaylarıyla birlikte de rağbet gördüğünü söylüyor. Ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzu gibi ürünler sıklıkla ıhlamura ekleniyor; limon ve bal ile tatlandıran tüketiciler de var.

Tüketim ve hazırlama önerileri:

Esnafın geleneksel hazırlama önerisi, ıhlamurun uzun süre kaynatılmaması yönünde. Recai Doğanay, hazırlama yöntemini şöyle aktarıyor: "Önce suyu güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ıhlamuru içerisine atıyoruz ve altını kapatıyoruz. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra tüketilmesini uygun buluyoruz." Bu tarif, ıhlamurun aromasının korunmasını ve içeriğindeki faydalı bileşenlerin açığa çıkmasını sağlıyor. Ayrıca taze hazırlanıp aynı gün içinde tüketilmesinin makbul olduğu vurgulanıyor.

Sonuç olarak bu yılki rekolte, ıhlamur fiyatlarında uzun yıllardır görülmeyen bir düşüşe yol açtı; tüketiciler hem çeşitlendirilen kış çaylarıyla hem de daha erişilebilir fiyatlarla karşılaşıyor.

ESNAF RECAİ DOĞANAY