Ihlamurkuyu istasyonunda trafo iddiası M5 seferlerini aksattı

olayın seyri:

Ümraniye'deki Ihlamurkuyu istasyonunda, sabah saat 08.45 sıralarında hat üzerinde yangın çıktığı bildirildi. Olayda, bazı kaynakların belirttiği üzere trafoda yaşanan patlama sonrası alevlerin yükseldiği iddia edildi. Durumun bildirilmesi üzerine ilgili birimlere ihbarda bulunuldu ve ekipler kısa sürede olay yerine yönlendirildi.

müdahale ve ulaşım etkisi:

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; itfaiye yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle M5 Üsküdar-Sultanbeyli hattında seferlerde aksamalar meydana geldi. Mesai başlangıç saatine denk gelmesi nedeniyle yolcular alternatif ulaşım araçlarına yöneldi ve metro ile otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

tanık ifadesi:

Metro istasyonunda bulunan Gökhan Fırat olayı, "Kabloda patlayınca yangın olmuş, yaralı var mı bilmiyoruz." sözleriyle anlattı. Tanık ifadeleri ve olay yerindeki ilk gözlemler, yangının kablo veya trafodan kaynaklandığı yönünde bilgi verdi ancak kesin neden yapılacak teknik incelemeyle belirlenecek.

Olayla ilgili olarak yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı; resmi açıklama ve sonucu bekleniyor. Yolculara servis ve sefer bilgileriyle ilgili güncellemeler yetkili kurumlarca paylaşılacaktır.

Ümraniye’de metro istasyonunda yangın paniği: Seferler aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu