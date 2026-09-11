İhracatta sürdürülebilirlik için finansmana erişim kritik

DENİB başkanı uyarıyor: finansmana erişim ihracatın kaderini belirliyor

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararını değerlendirdi. Uğurlu, enflasyonla mücadelede sürdürülen sıkı para politikası duruşunun önemine dikkat çekerken, reel sektörün üretim ve ihracat kapasitesinin korunması için finansmana erişim koşullarının eş zamanlı olarak gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

faiz kararı ve uygulamada atılan adımlar:

Uğurlu, ihracatçıların finansman maliyetlerini azaltmaya yönelik uygulamaları olumlu karşıladıklarını belirtti. Açıklamasında ihracat reeskont kredilerinde finansman maliyetinin yüzde 23,95 seviyesine indirilmesini, günlük limitlerin artırılmasını ve BSMV istisnasının kapsamının genişletilmesini önemli adımlar olarak niteledi. Ayrıca, politika faizinde bir indirim olmasa dahi özellikle ihracat ve üretim odaklı kredilerde büyüme sınırlarının esnetilmesinin reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıracağını ve daha rekabetçi bir finansman ortamı yaratacağını ifade etti.

dış talep, performans ve hedefler:

Uğurlu, dış talep tarafındaki olumlu işaretlerin finansman ihtiyacını artırdığını belirtti. İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat Pazarları İklim Endeksi'nin ağustos ayında 52,7'ye yükselmesinin ana ihracat pazarlarındaki talep koşullarının güçlendiğine işaret ettiğini söyledi. Türkiye'nin yıllıklandırılmış ihracatı ağustos itibarıyla 280,3 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaşmış durumda ve Yeni Orta Vadeli Programda 2026 için öngörülen hedef 282 milyar dolar olarak yer alıyor.

Denizli özelinde de son 12 aylık ihracatın 4 milyar 971 milyon dolar seviyesine ulaşarak 5 milyar dolar eşiğine gelmesi, bölge ihracatçılarının küresel pazarlarda var olma kararlılığını gösteriyor. Uğurlu, dış talepteki iyileşmenin ihracata yansıtılabilmesi için firmaların uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkanlarıyla desteklenmesinin, maliyetleri azaltacak ve rekabet gücünü artıracak uygulamaların sürdürülmesinin kritik olduğunu belirtti.

Sonuç olarak Uğurlu, üretim, finansman ve rekabetçilik eksenli politikaların güçlendirilmesinin ihracatı daha yüksek seviyelere taşıyacağını ve ülkenin OVP hedeflerine ulaşmasında belirleyici rol oynayacağını vurguladı.

DENİB BAŞKANI OSMAN UĞURLU, MERKEZ BANKASININ FAİZLERİ YÜZDE 37’DE SABİT BIRAKTIĞI KARARLA İLGİLİ OLARAK, "FAİZ DÜŞÜRÜLMESE BİLE KREDİ BÜYÜME SINIRLARINDA ESNEKLİK, REKABETÇİ FİNANSMAN ORTAMINI DESTEKLEYECEKTİR" DEDİ.