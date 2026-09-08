Samsun'da OSB yatırımları ivme kazanıyor: Vezirköprü, Havza ve Kavak'ta adımlar

Vezirköprü Karma OSB'de imar ve altyapı çalışmaları:

Vezirköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında bir araya gelerek bölgedeki imar ve altyapı adımlarını ele aldı. Toplantıda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hazırlanan imar planı değişikliği çerçevesinde küçük imalat ve tamirat alanları oluşturulması gündeme geldi.

Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalara dair değerlendirmeler yapıldı. OSB içindeki parsellerdeki tesviye ve hafriyat işleri ile bölgenin karayolu bağlantı kavşağı ve bağlantı yolu projelerinin son durumu toplantıda raporlandı.

Havza OSB'de demiryolu yatırımına öncelik verildi:

Havza Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgesi yönetim kurulu toplantısında, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımların planlaması ön plana çıktı. Toplantıda, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen 1 milyar TL bedelli demiryolu yükleme rampası ve iltisak hattı çalışmaları ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Ayrıca parsellerin mevcut durumuna ilişkin tespitler yapıldı, yatırımcı firmaların talepleri ele alındı ve bölgedeki istihdam süreçlerine dair İŞKUR hizmet protokolü konuları görüşüldü.

Kavak ve Ladik'te yürütülen projeler ve değerlendirmeler:

Toplantı gündeminde Kavak OSB'deki planlanan teknolojik yatırımlar ile 112 Acil İstasyon Binası projesi hakkında bilgi alışverişi yapıldığı belirtildi. Vali Orhan Tavlı'nın Kavak Kaymakamlığı ziyaretinde ilçe genelinde yürütülen hizmetler ve OSB çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

Tavlı ayrıca Ladik Kaymakamlığı'nı ziyaret ederek Kaymakam Serkan Kaya ve Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'dan ilçede yürütülen hizmet ve projeler hakkında bilgi aldı. Yapılan toplantılar, Samsun'da üretim ve istihdam kapasitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarının koordineli şekilde sürdürüldüğünü gösteriyor.

HAVSA OSB