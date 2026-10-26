İki yeni merkezle Erzincan kültür ve eğitim haritasını genişletiyor

Erzincan’da yapımı tamamlanma aşamasına gelen iki yeni merkezin kısa süre içinde hizmete açılması planlanıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kültür, eğitim ve sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bu yatırımların açılışı yakın zamanda gerçekleştirilecek.

Merkezlerin öne çıkan özellikleri:

Bilgihane okuyucular ve gençler için tasarlanmış; okuma alanları, spor alanı ve kafeterya gibi kullanım birimlerine sahip olacak. Mustafa Kutlu Kültür Merkezi ise kapsamlı bir yapı sunuyor; kütüphanesi, ders çalışma alanları, atölyeleri, sergi alanı, toplantı salonu ve has odasıyla çok yönlü etkinliklere imkan tanıyacak.

Destek ve hedeflenen etkiler:

Merkezlerin hazırlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı desteği sağlandı. Yetkililer, bu tesislerin kentteki kültürel ve sosyal faaliyetler için yeni buluşma noktaları oluşturmasını ve yerel hayatı canlandırmasını hedefliyor.

Projeler, hem bireysel okuma ve eğitim imkânlarını artırmayı hem de atölye, sergi ve toplantı salonları sayesinde toplumsal katılımı güçlendirmeyi amaçlıyor. Erzincan kamuoyunun ve kültür-sanat çevrelerinin bu yeni mekanlardan beklentisi yüksek.

ERZİNCAN’DA YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN BİLGİHANE VE MUSTAFA KUTLU KÜLTÜR MERKEZİ’NİN YAKIN ZAMANDA HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR