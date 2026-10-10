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İkioklu'da hatırlayan mahalle günleri zeytin mirasını öne çıkardı

Kuşadası İkioklu Mahallesi'nde 5. Hatırlayan Mahalle Günleri 'Koruyamadığımız Miras: Zeytin' temasıyla başladı; söyleşi, fotoğraf ve tadım etkinlikleri yer alıyor.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İkioklu'da hatırlayan mahalle günleri zeytin mirasını öne çıkardı

İkioklu Mahallesi'nde beşinci etkinlik başladı

Kuşadası’nın tarihi İkioklu Mahallesi'nde bu yıl beşincisi düzenlenen Hatırlayan Mahalle Günleri, Koruyamadığımız Miras: Zeytin temasıyla açıldı. Hafta sonu boyunca sürecek festival, söyleşiler, fotoğraf sergileri ve tadım noktalarıyla ziyaretçilere Kuşadası’nın zeytincilik geleneğini ve mahalle kültürünü tanıtmayı hedefliyor.

Etkinlik, kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olan İkioklu’nun tarihi evleri, çeşmeleri ve komşuluk ilişkilerini ön plana çıkarıyor. Kuşadalılar ile kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, Mustafa Adalıoğlu Parkı önünde kurulan stantlar dikkat çekti.

Yöresel tatlar ve sergiler:

Etkinliğin ilk gününde Kuşadalı kadınlar hazırladıkları yöresel lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kurulan tadım noktalarında sunulan yemekler, tadım yapanlardan tam not aldı. Ayrıca fotoğraf sergileri ve söyleşiler aracılığıyla zeytinciliğin tarihsel ve kültürel boyutları ele alınıyor.

Belediyenin hedefleri ve destek:

Açılışa Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Seyfi Seyhan Suvari, amacın bölgeyi turistik bir rota haline getirmek olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Başkan Ömer Günel’in ‘müzeler sokağı’ projesi kapsamında Yıldırım Caddesi’nde en son Ayla Adanalı Oyuncak Müzesi’ni açtık. Hedefimizde güzel projeler var. Her yıl bu etkinliğe destek vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu yıl çok güzel ve anlamlı bir tema seçilmiş. Zeytincilik faaliyeti Kuşadası için çok önemli.

Festival, hem kent sakinlerinin hem de ziyaretçilerin Kuşadası’nın kültürel mirasına dair farkındalığını artırmayı amaçlıyor ve zeytin teması üzerinden sürdürülebilir koruma tartışmalarına alan açıyor.

KUŞADASI’NIN TARİHİ İKİOKLU MAHALLESİ’NDE BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN HATIRLAYAN MAHALLE GÜNLERİ...

KUŞADASI’NIN TARİHİ İKİOKLU MAHALLESİ’NDE BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN HATIRLAYAN MAHALLE GÜNLERİ, “KORUYAMADIĞIMIZ MİRAS: ZEYTİN” TEMASIYLA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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