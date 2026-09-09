Kışlık sos için hangi domatesler tercih edilmeli

türlere göre kullanım önerisi:

Eskişehir'de pazarcılık yapan Abdullah Eroğlu, Ağustos ayının ikinci yarısı itibarıyla tezgâhlarda artan taleple birlikte tüketicilerin doğru çeşidi seçmesinin önemine dikkat çekti. Eroğlu, pembe (sihirbaz) ve ata tohumu (ergen cinsi) domateslerin lezzet açısından öne çıktığını, ancak genelde kahvaltılık amaçla tercih edildiklerini söyledi. Sihirbaz türünün verimi düşük olsa da tadı beğeniliyor; ata tohumu ise şekli biraz bozuk olsa da lezzetiyle biliniyor.

sos için ideal çeşitler ve nedenleri:

Eroğlu, kışlık sos hazırlayanların çoğunlukla oturak ve erik domates satın aldığını belirtti. Bu çeşitlerin kabuk ve su oranının pişirme sırasında istenen kıvamı verdiğini, buna karşın ince kabuklu ve sulu pembe ile ata tohumunun sosu ekşimsi hale getirebileceğini vurguladı. Dolayısıyla sos amaçlı seçimlerde bu iki çeşidin daha uygun olduğu ifade edildi.

Pazarda şu anda aşırı bir yoğun talep olduğunu söyleyen Eroğlu, alıcıların bazen bütçelerinin önemli bir kısmını sos alışverişine ayırdığını belirtti. Domateslerin kilo fiyatlarının kaliteye göre 35 ila 50 TL arasında değiştiği kaydedildi.

Sonuç olarak Eroğlu, kışlık sos hazırlığında domates çeşidine dikkat edilmesini; pembe ve ata tohumunun kahvaltılık olarak saklanmasını, sos için ise oturak ve erik domateslerin tercih edilmesini önerdi.

ESKİŞEHİR'DE PAZARCILIK YAPAN ABDULLAH EROĞLU, KIŞLIK SOS YAPILIRKEN PEMBE VE ATA TOHUMU DOMATES KULLANILMASINI ÖNERMEDİKLERİNİ BELİRTEREK, "VATANDAŞLAR GENELDE OTURAK VE ERİK DOMATESDEN SOS YAPIYORLAR" DEDİ.