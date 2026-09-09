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Uyum haftasında kırsal okullarda katılım düşük çıktı

Bilecik'te 2026-2027 eğitim yılı öncesi uyum haftası denetimlerinde Bozüyük ilçesindeki bazı kırsal okullarda öğrenci katılımının düşük olduğu belirlendi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Uyum haftasında kırsal okullarda katılım düşük çıktı

Uyum haftası kapsamında denetimler yapıldı

Bilecik'te 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, uyum haftası uygulamalarına yönelik katılım durumu il ve ilçe sorumluları tarafından takip edildi. Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yapılan kontroller ve okul müdürleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde bazı okullarda katılımın yetersiz olduğu tespit edildi.

Jandarma denetimleri:

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okullarda zamanında başlatılan etkinlikleri ve öğrencilerin okula gelişlerini yerinde kontrol etti. Yapılan görüşmeler sonucu okul idarelerinden alınan bilgiler, bazı kurumlarda uyum haftası uygulamalarına katılımın beklenen seviyenin altında kaldığını gösterdi.

Okullarda gözlenen durum:

İçköy İlkokulu'nda 1'inci sınıf uyum eğitimi saat 09.00'da başladı; okulda yaklaşık 3-4 öğrenci bulunduğu ve katılımın düşük olduğu öğrenildi. Aynı saatlerde İçköy Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik programlar başladı, ancak kontrol sırasında öğrencilerin henüz okula gelmediği bildirildi. Akpınar İlkokulu'nda ise 1'inci sınıf uyum eğitimleri saat 10.00'da başladı; okulda 6-7 öğrenci olduğu ve katılımın düşük seviyede olduğu kaydedildi.

Denetimler, uyum haftasının amaçlarına ulaşması ve öğrencilerin eğitim yılına sağlıklı adaptasyon sağlaması açısından takip edilmeye devam edecek.

BİLECİK’TE UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİ KATILIMI TAKİP EDİLDİ

BİLECİK’TE UYUM HAFTASINDA ÖĞRENCİ KATILIMI TAKİP EDİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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