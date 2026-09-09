Milyon dolarlık süperarabalar Atatürk Havalimanı'nda dev lojistikle sergilendi

Transfer operasyonu:

Amsterdam’dan başlayıp Bodrum’da sona eren "The Challenge Supercar Rally"nin ardından Ege’de tatil yapan katılımcılar uçakla Hollanda’ya dönerken, yaklaşık 40 ultra lüks otomobil için İstanbul’da kapsamlı bir lojistik operasyon gerçekleştirildi. Araçlar tırlarla toplanıp gümrük işlemleri için sevk edildi ve Atatürk Havalimanı çevresinde görüntülendi.

rotasyon ve gümrük süreci:

Final etabının tamamlanmasının ardından araçlar Bakırköy’deki gümrük sahasında bir araya getirildi. Gümrük ve lojistik işlemlerinin tamamlanmasının ardından filonun teslimi yüklenici firmaya yapıldı; plan kapsamında tırların Pendik'ten feribotla İtalya'ya, oradan kara yoluyla Amsterdam'a ulaşması öngörüldü.

filodaki dikkat çeken modeller:

Atatürk Havalimanı’nda tırların üzerlerinde görülen filo, otomotiv dünyasının prestijli modellerinden oluşuyordu. Kısıtlı üretimiyle dikkat çeken Ferrari 812 Competizione ile Ferrari 812 GTS, Ferrari Superfast ve markanın V12 SUV modeli Ferrari Purosangue öne çıktı. Yüksek performans segmentinde Aston Martin DBX707, özel kaplamalı Mercedes-AMG G 63 ve pist odaklı Porsche 911 GT3 RS gibi modeller de filoda yer aldı.

gözlemler ve katılımcı yorumları:

Motokuryelik yapan ve araç tutkunu olan Ahmet Can, araçları yakından görmenin kendisi için etkileyici olduğunu ifade ederek, "Yoldan görüp geldim çok iyi. Hepsi şu an bir tırda Türkiye fiyatıyla yaklaşık 1 milyar milyarlık araba var" dedi ve bu görüntünün nadir olduğunu vurguladı.

Lojistik firmanın temsilcisi Jitse De Boer ise organizasyonun amacını açıklayarak, "Bu arabalar Amsterdam’dan geliyor. Hayır kurumları için bağış toplamak amacıyla buraya, Bodrum’a kadar sürdüler... Feribotla İtalya’ya, İtalya’dan da sürerek Hollanda’ya geçeceğiz" şeklinde konuştu ve Türkiye’de bulunmaktan memnuniyetini dile getirdi.

Ralli katılımcıları ve organizatörlerin tercihleri, araçların görünürlüğünü artırma ve hayır amaçlı farkındalık yaratma hedefini taşıdı. İstanbul’da başlatılan bu lojistik süreç, etkinliğin uluslararası ölçeğini ve katılımcıların yüksek değerli filolarının güvenli taşınmasına verilen önemi ortaya koydu.

AMSTERDAM'DAN BAŞLAYAN "THE CHALLENGE SUPERCAR RALLY" BODRUM'DA SONA ERDİ. RALLİNİN ARDINDAN BODRUM'DA TATİL YAPAN ARAÇ SAHİPLERİ UÇAKLA HOLLANDA'YA DÖNERKEN, MİLYON DOLARLIK SÜPER OTOMOBİLLERİN İSTANBUL'DAN HOLLANDA'YA TRANSFERİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEV LOJİSTİK OPERASYON GÖRÜNTÜLENDİ.