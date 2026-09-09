Mola yerinde çay ve güvenlik sohbeti: Çaycuma'da motosikletçilere yol güvenliği eğitimi

Eğitim molasında buluşma:

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mola veren motosiklet sürücüleri, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri ile bir araya geldi. Ekipler, sürücülere trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli sürüş kuralları hakkında bilgi verdi.

Vedalaşma ve ikram:

Bilgilendirmenin ardından Amasra'ya doğru yola çıkacak motosiklet sürücülerine ekipler, İyi sürüşler dileğinde bulundu ve sürücülere çay ikram etti.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE MOLA VEREN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN GÜVENLİ SÜRÜŞ VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ.