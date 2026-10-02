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İl sağlık müdürü Görgülü'den evde bakım hastalarına anlamlı ziyaret

Dr. Hakan Görgülü, Dünya Yaşlılar Günü'nde evde bakım hizmeti alan yaşlıları ziyaret edip sağlık durumlarını dinledi ve evde sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İl sağlık müdürü Görgülü'den evde bakım hastalarına anlamlı ziyaret

Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle yaş alma ve evde bakım sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlıları ziyaret ederek günlerini kutladı. Görgülü, ziyaretlerde yaşlıların sağlık durumlarını yerinde değerlendirdi ve aileleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Hastaların durumunun değerlendirilmesi:

Ziyaret sırasında sağlık ekipleriyle birlikte hastaların genel durumu ele alındı, ihtiyaçları gözden geçirildi ve ailelerin öneri ile talepleri dinlendi. Görgülü, özverili çalışmalarından dolayı hastalara sağlık hizmeti sunan ekibin nezdinde ilde hizmet veren tüm evde sağlık ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Müdürlükten kutlama mesajı:

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, "Büyüklerimizin duası ve tebessümü, sağlık camiamızın en büyük motivasyon kaynağıdır. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini artırmak ve sağlıkla yanlarında olmak için özveriyle çalışan tüm evde sağlık ekiplerimize teşekkür eder, tüm büyüklerimizin Dünya Yaşlılar Günü’nü yürekten kutlarız" ifadelerine yer verildi.

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. HAKAN GÖRGÜLÜ DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ VESİLESİYLE YAŞ ALMA VE EVDE...

ÇANAKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. HAKAN GÖRGÜLÜ DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ VESİLESİYLE YAŞ ALMA VE EVDE BAKIM SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANAN YAŞLILARI ZİYARET EDEREK, YAŞLILAR GÜNÜNÜ KUTLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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