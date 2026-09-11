İlacın etkisiyle derin uyuyan Murat Güler için ekipler seferber oldu

İlaç sonrası derin uykuda bulundu

Kırklareli Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak'ta yaşanan olayda, akşam işten dönen Andaç Güler (21), evde bulunan babası Murat Güler'e ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

ihbar ve müdahale:

Ekipler adrese ulaştıktan sonra yaklaşık 45-50 dakika boyunca kapıyı çalıp içeridekini uyandırmaya çalıştı. Tüm uyarılara yanıt alınamaması üzerine emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak eve girdi. İçeride televizyonun karşısında uyuyan Murat Güler ekipler tarafından bulundu ve uyandırıldı.

baba ve oğulun anlatımı:

Olayı bildiren oğul Andaç Güler, saat 17.45 gibi işten çıktığını, birkaç dakika kapıyı çaldıktan sonra yanıt alamayınca ekipleri çağırdığını söyledi: "Bende çok şaşkın durumdayım. Allah'tan baba bir şey olmamış şekilde bulduk. Kapıyı polis ve itfaiye ekipleri açtı."

Murat Güler ise televizyon karşısında ilaçların etkisiyle uyuyakaldığını belirterek, olay anını şöyle aktardı: "Uyanamadım çok mahcup durumdayım. Tam emin değilim ama 18.10 civarlarında uyuyakaldım. Kullandığım bir ilaç var onun yan etkisi olabilir. Son bir haftadır üzerimde sersemlik var."

Güler, ekiplere gördüğü manzara karşısındaki şaşkınlığını da dile getirdi: "Gözlerimi ilk açtığımda karşımda çocuğum, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri vardı, hala kendimde değilim. Oğlum, 'baba neden uyanmadın' diye sorduğunda ben sıradan bir şeyler oluyor gibi düşündüm."

Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde Murat Güler'in herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı, genel durumunun iyi olduğu bildirildi. Güler, olay sırasında yaklaşık 40-50 dakika derin uyku halinde olduğunu söyledi ve "Şuanda hala uykum var, inanın bıraksanız hala uyurum" dedi.

Yetkililer, benzer durumlar için aile bireylerinin düzenli iletişim kurmasının ve ilaç kullanımında yan etkilerin takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Olayın kronolojik kaydı ve ekiplerin müdahalesi, ihbarın hızlı yapılmasının müdahaleyi zamanında sağlamada etkili olduğunu gösterdi.

KIRKLARELİ’NDE İLAÇ İÇTİKTEN SONRA EVİNDE UYUYA KALAN MURAT GÜLER, KENDİSİNE ULAŞAMAYAN OĞLUNUN İHBARI ÜZERİNE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ. EVE GİREN EKİPLER TARAFINDAN UYANDIRILAN GÜLER, "İNANIN, BIRAKSANIZ HALA UYURUM" DEDİ.