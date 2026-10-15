İlçe tarım ekipleri işletmedeki küpe ve yavru atık bildirimini yerinde inceledi

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde bir hayvancılık işletmesinde yapılan yavru atık bildirimi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi.

yapılan kontroller ve tespitler:

Veteriner hekimler tarafından işletmedeki hayvan kayıtları incelendi, küpe kontrolleri yapıldı. Daha önce düşen küpeye ilişkin bildirim üzerine gerekli tespitler yapılarak hayvana yeni küpe takıldı.

yetiştiricilere çağrı:

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere yavru atıklarını ve düşen ya da kaybolan küpeleri vakit kaybetmeden müdürlüğe bildirmeleri çağrısında bulundu. Yetkililer, bildirimin doğru kayıt ve takip için önemine vurgu yaptı.

AYDINTEPE’DE YAVRU ATIK BİLDİRİMİ ÜZERİNE SAHA ÇALIŞMASI YAPILDI