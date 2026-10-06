İldem'e 2300 metrekarelik spor ve eğitim kompleksi geliyor

Melikgazi Belediyesi'nden İldem'e yeni sosyal tesis

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde kentin sosyal yaşamını güçlendirecek bir sosyal tesis projesinin yapım çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu. Proje, spor, sağlıklı yaşam ve eğitim atölyelerini bir arada bulunduracak şekilde planlandı ve bölgenin yoğun nüfus yapısına yanıt verecek.

tesis alanı ve kullanım düzeni:

Tesis, toplam 2300 metrekarelik bir alana inşa edilecek. Yapının zemin katında spor ve sağlıklı yaşam merkezi yer alırken, 1. katta eğitim ve sanat faaliyetlerine ayrılmış atölyeler bulunacak. Kat planında ayrıca dinlenme ve toplantı alanları ile kursların düzenlenebileceği mekanlar düşünülmüş durumda. Belediye, tesisin hem düzenli spor aktivitelerine hem de bireysel gelişim kurslarına ev sahipliği yapmasını hedefliyor.

toplumsal katkı ve hedef kitle:

Başkan Palancıoğlu, İldem nüfusunun yoğunluğuna dikkat çekerek sosyal tesislerin mahallede buluşma ve dayanışma noktası işlevi gördüğünü belirtti. Projenin özellikle gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılmasının beklendiği ifade edildi. Düzenlenecek kurslar, spor etkinlikleri, kültürel programlar ve toplantılar sayesinde vatandaşların hem kişisel gelişim fırsatı bulacağı hem de sosyal çevre edineceği vurgulandı.

Melikgazi Belediyesi, bu tesisle sosyal hayatı canlandırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Başkan Palancıoğlu, hizmetlerin ilçenin farklı noktalarına yaygınlaştırılacağını ve projelerin herkese erişilebilir olmasına özen gösterileceğini sözlerine ekledi.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU; İLDEM CUMHURİYET MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRECEKLERİ SPOR, SAĞLIKLI YAŞAM VE EĞİTİM ATÖLYELERİNİN BİR ARADA OLDUĞU SOSYAL TESİS PROJESİNİN YAPIM ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAKLARINI HATIRLATTI.